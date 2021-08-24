被大陸出手整頓嚇到 新興市場ETF連2周資金逃出

大陸監管整頓盯上白酒製造商、化妝品公司和網上藥店，相關交易所交易基金連續兩周資金恐慌出逃。其中，在美國上市跟蹤中國和香港資產的ETF流失1.85億美元。嘉實滬深300 ETF中流走7,860萬美元，創下所有投資中國的基金之最。

經濟通通訊社報導，大陸監管風險也拖累了投資於開發中國家和特定市場的基金。彭博匯總的數據顯示，截至8月20日當周，新興市場股票和債券ETF流出資金總量達到1.11億美元，前一周為3.44億美元，創自2020年6月以來持續時間最長的流出。

不過，投資者也找到了避開大陸的途徑，資金流向iShares安碩MSCI新興市場（不含中國）ETF，累計投入1.99億美元，令該基金創下史上表現最好的一周。

大陸白酒領頭羊貴州茅台、五糧液、中證白酒等今（24）日早盤跌深反彈漲約2%。

大陸市場監督管理總局價監競爭局20日發布「關於召開白酒市場秩序監管座談會的通知」會議通知，貫徹落實黨中央、國務院領導通知批示精神，做好白酒市場監管工作。此消息讓大陸白酒股集體下挫，而且多股跌幅不斷放大。

第一財經報導，白酒專家蔡學飛分析，官方主要是防止在銷售旺季價格失控導致市場混亂，侵害消費者權益；但除了常規的旺季價格監管之外，可能還對於白酒過度資本化進行控制，主要是遏制酒企不斷上漲的終端價格。

此外，最近幾年白酒在投機資本的追逐下，存在著嚴重的泡沫化傾向，不利於行業的健康發展，在大陸國家支持白酒申遺的大背景下，加強白酒監管有利於給行業資本降溫；短期內對行業可能會有影響。