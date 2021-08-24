恒大被約談 陸官媒：防控金融風險不容例外不能踩線

大陸地產商巨頭恒大集團深陷債務風暴，近期被金融監管部門約談。大陸官媒北京經濟日報今（24）日發文評論，此為「一石激起千層浪」，防控金融風險不容有例外和特殊，所有的房企都要遵守監管規則，不踩線、不逾矩。

近日召開的中共中央財經委員會第十次會議強調，「要堅持底線思維，增強系統觀念，遵循市場化法治化原則，統籌做好重大金融風險防範化解工作」，同時要求「防止在處置其他領域風險過程中引發次生金融風險」「做好金融市場輿情引導」等。

文章指出，守住不發生系統性金融風險的底線，是金融監管的題中應有之義。近年來，為促進房地產市場平穩健康發展，監管部門先後通過「三道紅線」和房地產貸款集中管理制度，分別從房地產開發企業和商業銀行兩方面發力，收緊融資需求和供給，擠出房市泡沫。頒布一系列金融調控舉措，堅持「房住不炒」定位的決心。

文章稱，恒大集團作為房地產行業的領頭企業，應當認真落實大陸關於房地產市場平穩健康發展的決策部署，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定。此次約談也能帶到對其他房企的警示指導效果。防控金融風險不容有例外和特殊，所有的房企都要遵守監管規則，不踩線、不逾矩。

大陸監管部門在對恒大的約談內容裡提到，依法依規做好重大事項真實信息披露，不傳播並及時澄清不實信息。實際上，恒大事件已經發酵了一段時間，也引起了很多猜測和質疑。

文章指出，在此時約談恒大，一方面有助於促進行業平穩健康發展，另一方面也能平息市場上的謠言和猜測。接下來，監管部門還要及時監測市場動態，防止不良信息發酵，加強與市場的溝通和指引，避免謠言發酵引發市場波動風險。