大陸新增1例本土確診病例 在河南

現代的城市規畫者消滅某地之後，喜歡用街名與路標裝飾新作，藉此緬懷當地的昔日景象。「橡樹林」（Oak Tree Grove）既沒橡樹，也沒樹林。「綠地」（GreenAcres）是柏油碎石（tarmac，鋪地用瀝青）和磚塊拼湊而成。因此，當我看到一面亮白的標誌寫著「觀景路」（Scenic Drive）時，不禁想起前述惡意曲解的那種做法。環顧四周，只見車行時發出尖銳胎噪聲的道路、高架鐵絲網，以及幾何形狀的機場機庫和航廈大樓。

2021-08-24 09:27