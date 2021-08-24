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大陸新增1例本土確診病例 在河南
據大陸國家衛健委發布，過去一日，大陸新增確診病例35例，其中境外輸入病例34例（上海9例，廣東8例，浙江7例，雲南4例，福建2例，四川2例，天津1例，陜西1例），本土病例1例（在河南）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。
當日大陸新增治癒出院病例96例，解除醫學觀察的密切接觸者2426人，重癥病例較前一日減少4例。
大陸境外輸入現有確診病例722例（其中重症病例8例），現有疑似病例2例。累計確診病例8139例，累計治癒出院病例7417例，無死亡病例。
截至8月23日24時，大陸現有確診病例1634例（其中重症病例19例），累計治癒出院病例88417例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例94687例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者1159314人，尚在醫學觀察的密切接觸者35246人。
此外，大陸新增無症狀感染者9例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例5例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察20例（境外輸入19例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者491例（境外輸入405例）。
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