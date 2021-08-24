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海南2新政 助推新能源車

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

作為中國大陸首個提出2030年全域禁售燃油車的省份，海南新能源汽車推廣數據持續向好，海南省官方本月接連推出兩項新政，助推新能源汽車普及。

中新社報導，海南省新能源汽車促進中心數據顯示，今年1月至7月海南新增上牌新能源汽車21119輛，已完成全年新能源汽車推廣計畫2.5萬輛的84.48%，同比增長150.64%；市場滲透率為17.6%，高於大陸平均值約5個百分點，其中7月市場滲透率為26.7%。

在充電樁建設方面，截至今年6月底，2021年海南省新建設充電樁（槍）6464個，全省累計建設換電站21座，充電樁（槍）33705個，總體車樁比2.4：1，初步具備電動汽車環島出行條件。

海南省相關部門本月相繼推出兩項新規支持新能源汽車發展。為推動充電樁進居民小區，近日海南省消防救援總隊發布通告，明確在既有停車位安裝電動汽車充電設施，無需向當地消防救援機構申報；不得以影響消防安全為理由阻礙電動汽車充電設施安裝工作。

在此之前不久，海南省發展改革委推出「海南省支持電動汽車換電站建設的指導意見（試行）」，將按照「企業為主、政府支持」的原則，初步構建海南全省電動汽車換電服務網絡，形成換電模式成為充電模式補充的良性發展生態。

電動汽車 環島

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