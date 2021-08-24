數位人民幣 首次用在期貨

大連商品交易所（以下簡稱「大商所」）23日發布消息稱，大商所日前通過數位人民幣形式向交割倉庫大連良運集團儲運有限公司支付倉儲費，這是數位人民幣在中國大陸期貨市場的首次應用。

中新社報導，數位人民幣是中國人民銀行發行的數字形式法定貨幣，與實物人民幣等價。相比現金和銀行存款等傳統貨幣形式，數位人民幣具有支持銀行賬戶松耦合、可控匿名、即時結算等獨特優勢。

2020年11月末，大連市成為數位人民幣第二批試點城市，以此為契機，大商所著力推動數位經濟與期貨市場的深度融合，完成數位人民幣支付倉儲費的場景搭建、合規論證和流程設計等前期工作，並於近日通過交通銀行大連分行及中國銀行大連分行順利落地，率先形成期貨領域的數位人民幣創新應用模式。

本次在期貨市場相關業務的首次應用，通過零手續費、實時到賬的跨行支付，為期貨交易所及市場參與者提供安全便捷的支付選擇。