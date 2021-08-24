快訊

高溫36度以上！吳德榮：周四至下周一 本月最熱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐵皮屋起步 台商打造2億食品廠

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
台商江和興介紹精益珍食品企業生產的食品。（中新社）
台商江和興介紹精益珍食品企業生產的食品。（中新社）

打造自己的一個甜食世界，是台商江和興登陸的夢想。從1996年剛到福建漳州時「只有一棟鐵皮廠房」起步，精益珍食品（漳州）有限公司現占地百餘畝，擁有2棟廠房、1棟辦公綜合樓、6條生產線，年產值2億多元人民幣，產品遠銷美國、加拿大、澳大利亞、德國等世界各地。

中新社報導，1960年代，精益珍食品有限公司創立於台灣。30多年後，公司發展遇到瓶頸，各項經營成本提高。於是，江和興的父親和哥哥將目光轉向大陸，在祖籍地福建漳州投資建廠，成立精益珍食品（漳州）有限公司，主要生產沙琪瑪等甜食。

從日本和台灣引進的生產設備完成安裝後，江和興1996年也來到漳州，擔當公司的技術顧問。「當時，哥哥覺得大陸發展很有前景，又去廣東從事油漆行業，我就接管了漳州的公司。」江和興說。

江和興表示，公司初到漳州發展定位就與在台灣不同，從優質原材料入手打造高品質品牌，以大型商場超市為主要銷售陣地。公司剛到大陸投資時，正趕上人們生活水平提升，甜品零食大受市場歡迎。「兩岸有著同樣的基因、同樣的口味，所以我們的產品在大陸也完全沒有水土不服。」他說。

在發展企業的同時，江和興熱衷於參與各項服務台商的事業及公益活動。在公司綜合樓一樓的大廳內，「漳州市薌城區人民檢察院涉台檢察聯絡室」「漳州市涉台社區矯正基地」等牌匾赫然入目。

「我們這些老台商深耕多年，更熟悉大陸的政策，在兩岸企業有糾紛時可以起到橋梁、緩衝的作用。」作為漳州市中級人民法院首批8名台胞陪審員之一，江和興參與調解很多涉台財務、勞動糾紛。

今年7月中旬以來，河南等地區遭遇極端氣候，包括江和興在內的在漳台胞，捐贈了大米、食用油、口罩、沙琪瑪、蘇打餅乾等一批物資。

如今，食品產業已是漳州規模最大的支柱產業。近年漳州通過各種惠企措施提升食品產業市場影響力，支持食品生產企業做大做強，物流、倉儲、電商等相關行業亦不斷發展壯大。

台商 福建 電商

延伸閱讀

台南學甲草坔中隆宮捐贈住警器 用在弱勢住戶及鐵皮屋

台胞辦信用卡 福建「一站式」服務

大雨掩護異味？雲縣科技執法揪出食品廠違法排廢水

嘉縣超大豪雨 獨居男受困鐵皮屋 警開山貓救人

相關新聞

陸下半年至明年 外貿情勢嚴峻

大陸商務部部長王文濤昨表示，考慮到訂單回流和明年面臨高基期等因素，下半年和明年大陸外貿情勢都很嚴峻。大陸商務部副部長王受...

廣州8月新房成交量 恐創新低

繼7月廣州新房房價環比漲幅創今年新低後，業內預計8月廣州新房成交量也將創下年內新低。

鐵皮屋起步 台商打造2億食品廠

打造自己的一個甜食世界，是台商江和興登陸的夢想。從1996年剛到福建漳州時「只有一棟鐵皮廠房」起步，精益珍食品（漳州）有...

躍升合肥智造 製造業創新轉型

「聯寶科技加速自動化、數位化和智能化的深度融合，不斷提升基地的智能製造能力，積極對外賦能，實現向智能製造解決方案提供商的...

大陸新增1例本土確診病例 在河南

據大陸國家衛健委發布，過去一日，大陸新增確診病例35例，其中境外輸入病例34例（上海9例，廣東8例，浙江7例，雲南4例，...

廣發英雄帖 陸徵集顛覆性技術

為提升中國大陸重大科技創新方向前瞻布局能力，大陸科技部近日面向全社會廣發「英雄帖」，開展顛覆性技術研發方向建議徵集工作。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。