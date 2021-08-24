鐵皮屋起步 台商打造2億食品廠

打造自己的一個甜食世界，是台商江和興登陸的夢想。從1996年剛到福建漳州時「只有一棟鐵皮廠房」起步，精益珍食品（漳州）有限公司現占地百餘畝，擁有2棟廠房、1棟辦公綜合樓、6條生產線，年產值2億多元人民幣，產品遠銷美國、加拿大、澳大利亞、德國等世界各地。

中新社報導，1960年代，精益珍食品有限公司創立於台灣。30多年後，公司發展遇到瓶頸，各項經營成本提高。於是，江和興的父親和哥哥將目光轉向大陸，在祖籍地福建漳州投資建廠，成立精益珍食品（漳州）有限公司，主要生產沙琪瑪等甜食。

從日本和台灣引進的生產設備完成安裝後，江和興1996年也來到漳州，擔當公司的技術顧問。「當時，哥哥覺得大陸發展很有前景，又去廣東從事油漆行業，我就接管了漳州的公司。」江和興說。

江和興表示，公司初到漳州發展定位就與在台灣不同，從優質原材料入手打造高品質品牌，以大型商場超市為主要銷售陣地。公司剛到大陸投資時，正趕上人們生活水平提升，甜品零食大受市場歡迎。「兩岸有著同樣的基因、同樣的口味，所以我們的產品在大陸也完全沒有水土不服。」他說。

在發展企業的同時，江和興熱衷於參與各項服務台商的事業及公益活動。在公司綜合樓一樓的大廳內，「漳州市薌城區人民檢察院涉台檢察聯絡室」「漳州市涉台社區矯正基地」等牌匾赫然入目。

「我們這些老台商深耕多年，更熟悉大陸的政策，在兩岸企業有糾紛時可以起到橋梁、緩衝的作用。」作為漳州市中級人民法院首批8名台胞陪審員之一，江和興參與調解很多涉台財務、勞動糾紛。

今年7月中旬以來，河南等地區遭遇極端氣候，包括江和興在內的在漳台胞，捐贈了大米、食用油、口罩、沙琪瑪、蘇打餅乾等一批物資。

如今，食品產業已是漳州規模最大的支柱產業。近年漳州通過各種惠企措施提升食品產業市場影響力，支持食品生產企業做大做強，物流、倉儲、電商等相關行業亦不斷發展壯大。