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深圳 建立破產信息公開機制

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

深圳市中級人民法院23日發布消息稱，該院與深圳市市場監督管理局、深圳市破產事務管理署近日建立了破產信息公開公示機制，企業和個人的破產信息將全流程、多角度、多渠道向社會公開。這是繼個人破產在深圳率先試點之後，又一項完善破產制度的重要配套措施。

新華社報導，深圳建立的破產信息公開公示機制由市場監管部門、法院、破產事務管理部門共同參與並推動信息共享。根據各自職能，3個單位分別負責以市場主體信用為重點的破產信用信息公開、以破產案件為核心的破產司法信息公開、以債務人為中心的破產事務信息公開。今後，破產信用信息經一方登記，就可以實現多平台聯動，實時、高效、精準公開公示企業和個人等市場主體的破產信息、破產狀態。

此外，法院、破產事務管理部門要告知相關主體誠信參與破產程序、履行法定義務的事項，破產程序參與人要進行信用承諾，依法公開承諾內容，並由市場監管部門將履約踐諾情況記入信用報告。

在推動破產信息公開公示的同時，信息主體的權益也受到保護。深圳明確提出，破產信息公示要嚴格按照法律法規或在取得信息主體同意後進行，選擇必要限度的信息項目和公開公示方式。

深圳市中級人民法院相關負責人表示，破產信息公開公示機制的建立，有助於債權人享有充分的知情權與監督權，對於拓寬公眾對破產制度運行的監督渠道、凝聚社會對破產改革共識和信心、進一步營造法治化國際化的營商環境具有重要意義。

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