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廣州8月新房成交量 恐創新低

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
2021年1-7月大陸房地產開發投資84895億人民幣，同比增長12.7%；比2019年1-7月增長16.5%，兩年平均增長8.0%。圖為福州高新區一處在建住宅。（中新社）
2021年1-7月大陸房地產開發投資84895億人民幣，同比增長12.7%；比2019年1-7月增長16.5%，兩年平均增長8.0%。圖為福州高新區一處在建住宅。（中新社）

繼7月廣州新房房價環比漲幅創今年新低後，業內預計8月廣州新房成交量也將創下年內新低。

中新社報導，網易房產數據中心8月23日提供的統計數據顯示，上周（8月16日-8月22日）廣州一手房網簽成交1332套，環比上上周（8月9日-8月15日）的1563套減少231套，環比下降14.78%。截至8月22日，廣州8月新房僅成交4529套。

數據顯示，今年以來，廣州新房月成交套數呈逐月走低的態勢，其中7月成交7560套已經逼近含春節長假的2月的7062套。預計，本周繼續頽勢的話，8月或創年內月成交量新低。

成交量遇冷，房價也全面降溫。據大陸國家統計局最新發布的數據顯示，7月廣州新房房價環比上月僅漲0.2%，漲幅低於46城，創今年以來新低，位居大陸四大一線城市之末。而在此前，廣州曾多次躋身大陸新房房價環比漲幅前三名。

廣州中原發展研究部分析認為，7月至8月是樓市傳統淡季，疊加官方對樓市的持續調控，房貸審批持續趨緊、市場新增供應逐步減少等原因，導致廣州新房市場降溫。因此，部分開發商或在業績壓力下開始「以價換量」吸客。剛需買家或可趁此機會入市。

市場熱度的回落與調控持續加碼有關。據貝殼研究院統計，今年7月，河南、北京、成都、東莞、佛山、廣州、杭州、合肥、南京、廈門等17個省、市發布28次房產調控類政策，其中多數政策為前期調控政策的加強和查缺補漏。

展望後市，中指研究院認為，房地產金融收緊趨勢未變，大陸多地上調房貸利率並發布二手住房成交參考價格，強化對房地產市場的管控，部分市場熱度較高的城市仍有政策加碼的預期。同時，隨著多地推遲第二批集中土地出讓和土拍規則的調整，土地市場熱度將有所回落，進一步帶動市場回歸理性，大陸商品房銷售規模增速或將繼續放緩。

房地產 北京

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