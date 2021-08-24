融入京津冀 山西吸引逾兆人民幣投資

在中國大陸中部地區加快崛起背景下，既不沿邊也不沿海的山西將深度融入京津冀視為開放突破口之一。山西省發改委主任劉鋒23日表示，過去3年，山西與京津冀地區簽約招商引資項目總投資13804.2億元（人民幣，下同）。

中新社報導，不久前，「中共中央國務院關於新時代推動中部地區高質量發展的意見」發布。時隔多年，大陸國家層面再次推出利好政策，推動內陸高水平開放，促進中部地區加快崛起。身處中國大陸內陸，山西藉助與京津冀地緣相鄰、經濟互補等優勢，深度融入其中。

數據顯示，2018年至2020年，山西與京津冀地區共簽約招商引資項目1684個，總投資13804.2億元，占全部簽約項目總投資的30%。京津冀已成為山西吸引省外投資的主要地區。

「山西加快『晉電外送』，提升對京津冀綠色電力、煤層氣等清潔能源供給能力，提高安全、綠色、高附加值農產品供應量。」劉鋒說，山西將成為京津冀重要保障基地。

作為京津冀戰略腹地，依託區位適中、氣候冷涼、能源充足等優勢，山西將發展環首都數據存儲經濟帶和中西部算力中心，並推動北京—雄安新區、雄安新區—山西忻州高鐵建設，形成以北京為中心的2小時經濟圈。

在高端科技成果轉化方面，山西將推進與京津冀共享、共用科技研發設備和技術產權交易信息等資源，同時探索建立「北京—天津—石家莊—雄安—太原」科技走廊，推進人才、信息、技術等創新要素跨界自由流動。

劉鋒說，山西將推動京津冀晉生態環境保護與治理一體化，加大荒山造林、京津風沙源治理，共同推動永定河綜合治理與生態修復。此外，在霧霾治理、碳達峰、碳中和、廢棄物高效利用等重點領域，山西將和京津冀保持一致性行動，聯合創建生態綠色發展新模式。