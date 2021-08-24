大陸首座 儲氫井加氫站 重慶建成

中國石化23日披露，中國石化重慶首座加氫站—半山環道綜合加能站近日正式建成。這是大陸國內首座應用儲氫井技術的加氫站，日供氫能力1000公斤，將為重慶首批氫能示範公共汽車和市內物流車提供加氫服務，助力重慶氫能產業發展。

中新社報導，儲氫井是指深埋在地下150公尺左右、使用專用材料製作而成的氫氣儲存地埋井，具有安全係數高、占地面積小等特點，其占地面積僅為目前普遍使用的地上儲氫設備的十分之一。中國石化擁有儲氫井核心技術的自主知識產權，將對後續加氫站的配建改造具有示範效應。

中國石化半山環道綜合加能站位於重慶市九龍坡區龍門陣大道，占地面積4000平方公尺。除加氫外，還可提供加氣、充電、汽服等多種服務，每天可滿足100輛氫燃料電池汽車用氫需求。「十四五」期間，中國石化預計將在重慶規劃建設30座加氫站。

中國石化「十四五」期間規劃布局1000座加氫站、5000座充換電站、7000座分布式光伏發電站點。目前氫氣年產能力超350萬噸，占大陸氫氣產量的14%左右，已在廣東、上海、浙江、廣西、貴州、海南等14個省分建成21座加氫站，向廣東、上海、浙江等地累計供氫超700噸。