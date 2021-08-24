廣發英雄帖 陸徵集顛覆性技術

為提升中國大陸重大科技創新方向前瞻布局能力，大陸科技部近日面向全社會廣發「英雄帖」，開展顛覆性技術研發方向建議徵集工作。對於符合條件的建議，將按程序納入建議庫，為相關任務部署提供支撐。

新華社報導，顛覆性技術，屬另闢蹊徑的革新，具有重塑人類生活、工業生產、商業消費模式的革命性意義，是科技創新重要突破口。

本次建議徵集主要瞄準經濟社會高質量發展的重大科技需求，突出顛覆性技術突破性、產業變革性及巨大市場潛力等特性，重點徵集可能在未來一段時間內產生重大突破，並能夠帶來產業升級換代或具有巨大市場潛力的顛覆性技術。

大陸科技部有關負責人表示，此次徵集將緊扣「顛覆性」特徵，著力突破傳統科研理念和範式，探索建立符合顛覆性技術創新特點和規律的項目發現、遴選和資助機制，發現並扶持一批開展顛覆性技術創新優秀人才和創新團隊，培育創新文化。