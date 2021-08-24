躍升合肥智造 製造業創新轉型

「聯寶科技加速自動化、數位化和智能化的深度融合，不斷提升基地的智能製造能力，積極對外賦能，實現向智能製造解決方案提供商的轉型。」聯想集團高級副總裁、聯寶（合肥）電子科技有限公司首席執行官柏鵬說，「現在我們平均不到1秒就能下線1台筆記本電腦，交付效率和質量保持業界領先。」

中新社報導，聯寶科技已經連續7年蟬聯安徽第一大進出口企業，產品銷往全球126個國家和地區。全球每銷售8台電腦就有1台產自聯寶科技。

該公司的一條ThinkPad生產線上，鍵盤測試系統、觸控板測試系統、觸控屏測試系統、外設接口測試系統等都無人參與。「產線自動化率達60%了，比如螺絲機，準確精度可達0.05毫米，比人的頭髮絲還細。」現場工作人員介紹。

正加速打造中國大陸重要的先進製造業高地的安徽合肥，近年堅持創新驅動戰略，聚焦「芯屏汽合」、「集終生智」等重點產業，力推「合肥製造」向「合肥智造」躍升。

「技術和材料的結合，有很多創新。合鍛在智能製造的進程中，對工藝管理、工藝製造下很多功夫。」合鍛智能製造股份有限公司董事長嚴建文說，「工藝是智能製造的關鍵。」

合鍛智能製造股份有限公司是集液壓機、色選機等各類高、精、專裝備研發、生產等為一體的大型裝備製造企業，是大陸大型鍛壓設備自動化成套技術與裝備產業化基地。主研的多項尖端裝備應用於航空航天、核電、高鐵等，並出口到雷諾、特斯拉等國際知名企業。

近年來，該公司在航空航天、造船等領域取得突破性進展。「比如說大火箭方面，自主創新研製15000噸雙動充液拉深液壓機，具有主機精度高、控制精度高等特點。」嚴建文說，「這一突破解決了大火箭箭體工業化製造的難題。」

「依託自主核心技術，公司研製成功全電子計算機連鎖系統，成為大陸國內率先通過系統級國際最高安全等級SIL4認證的同類產品。」工大高科信息科技股份有限公司副總裁程運安表示，該公司產品實現在冶金、石化、港口等近百家大型企業應用，並且出口東南亞等國家。