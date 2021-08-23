廣發「英雄帖」 大陸向全社會徵集顛覆性技術研發建議

為提升大陸重大科技創新方向前瞻布局能力，大陸科技部近日面向全社會廣發「英雄帖」，開展可能在未來產生重大突破、帶來產業升級或具有巨大市場潛力的顛覆性技術研發方向建議徵集工作。對於符合條件的建議，將按照程序納入建議庫，為相關任務部署提供支撐。

新華社報導，顛覆性技術，屬於一種另闢蹊徑的革新，具有重塑人類生活、工業生產、商業消費模式的革命性意義，是科技創新的重要突破口。

本次建議徵集主要瞄準經濟社會高質量發展的重大科技需求，突出顛覆性技術突破性、產業變革性及巨大市場潛力等特性，重點徵集可能在未來一段時間內產生重大突破，並能夠帶來產業升級換代或具有巨大市場潛力的顛覆性技術。

大陸科技部相關負責人表示，此次徵集將緊扣「顛覆性」特徵，著力突破傳統科研理念和範式，探索建立符合顛覆性技術創新特點和規律的項目發現、遴選和資助機制，發現並扶持一批開展顛覆性技術創新的優秀人才和創新團隊，培育創新文化。