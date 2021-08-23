港中聯辦主任：香港發展最大機遇在大陸

香港中聯辦主任駱惠寧23日指出，全球發展的最大機遇在大陸，香港最大的機遇也在大陸，應抓住歷史發展機遇。

澎湃新聞報導，駱惠寧23日在港府舉辦的「把握國家『十四五』機遇，香港更好融入國家發展大局」宣講會上表示，「香港實現由亂及治的重大轉折，發展已進入新階段。」香港社會要進一步把握大陸新發展理念要求，凝聚廣泛共識，全面構建新發展格局。

他強調，全球發展的最大機遇在大陸，香港發展的最大機遇也在大陸。隨著大陸「十四五」規劃的實施以及2035年遠景目標的確立，香港正面臨新一輪歷史發展機遇，一定要牢牢地抓住它。堅信在進一步融入國家發展大局的進程中，香港一定能夠打造新優勢，做出新貢獻。

駱惠寧指出，大陸一直十分關注香港的經濟發展和民生改善。「十四五」規畫再次明確了香港發展新定位，並給予更多政策支持，現在需要香港社會進一步行動起來。市場經濟，競爭激烈，不進則退，慢進也是退。唯有做好今天，才能贏得明天。