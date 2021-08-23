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陸將加強監管會計師事務所 打擊財務造假

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務院辦公廳發文指出，對會計師事務所和上市公司從嚴監管，對財務造假進行精準打擊。（圖／取自中國政府網網站）
大陸國務院辦公廳發文指出，對會計師事務所和上市公司從嚴監管，對財務造假進行精準打擊。（圖／取自中國政府網網站）

大陸國務院辦公廳發文指出，依法加強從事證券業務的會計師事務所監管，對會計師事務所和上市公司從嚴監管，依法追究財務造假的審計責任、會計責任；加強財會監督大數據分析，對財務造假進行精準打擊。

中國政府網23日刊登「關於進一步規範財務審計秩序，促進註冊會計師行業健康發展的意見」（簡稱意見）還指出，要建立健全監管合作機制，依法依規開展跨境會計審計監管合作，維護國家經濟資訊安全和企業合法權益。

「意見」表示，堅決糾正違反職業規範和道德規範的重大問題，嚴厲打擊會計審計違法違規行為，發現一起、查處一起，做到「零容忍」。

「意見」指出，將上下聯動、依法整治各類違法違規行為，特別是針對當前行業內較為突出的網路售賣審計報告、洩露傳播涉密敏感資料等，堅決糾正會計師事務所串通舞弊、喪失獨立性等違反職業規範和道德規範的重大問題。

同時，頒布會計師事務所監督檢查辦法，突出檢查重點，提高檢查頻率，嚴格處理處罰，建立自查自糾報告機制，強化會計師事務所責任。

「意見」稱，嚴肅查處違法違規行為並曝光典型案例，對影響惡劣的重大案件從嚴從重處罰，並加大典型案例曝光力度。

大陸證監會上周召開系統年中監管工作會議指出，堅決查辦財務造假、資金占用、違規擔保及操縱市場、內幕交易等違法違規案件。把好「入口」、「出口」和公司治理關，持續推動提高上市公司素質。

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