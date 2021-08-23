陸商務部長：下半年和明年大陸外貿情勢都很嚴峻

大陸商務部部長王文濤23日表示，考慮到訂單回流和明年面臨高基期等因素，下半年和明年大陸外貿情勢都很嚴峻。

王文濤在大陸國新辦記者會上指出，今年7月以來大陸外貿持續保持快速增長勢頭，周邊國家疫情反彈大陸訂單回流，但隨著疫情減緩，訂單可能轉出去，加上之前疫情期間防疫物資大增等因素在消退，「明年可能形勢很嚴峻。」

他還指出，去年下半年大陸開始恢復了，基期比較高，所以這個恢復，不可能一直持續那麼高。「我們希望這種恢復是逐步緩慢的，最後增長是在合理的區間裡。在宏觀政策上加強跨周期調節，使我們經濟波動幅度能夠在合理區間，防止大起大落對經濟增長、市場主體的傷害，因此下半年，我們主要圍繞跨周期的調節，使外貿保持在合理區間。具體來說是穩增長、促創新、保暢通、擴合作四個方面。」

王文濤說，穩增長，主要是穩主體、穩訂單。現在大陸還面臨一些困難，也是國際上普遍遇到的，比如，運力的影響和運費的高漲，大宗商品、原物料的上漲，還有人民幣匯率升值的壓力，勞動力成本的提高，這些是大陸外貿企業碰到的「四難」，特別是中小企業更困難，因此，要採取一系列措施穩住市場主體、穩住訂單。

此外，促創新，除了傳統外貿外，現在還大力推進外貿新型態、新模式發展，比如跨境電商，支持高技術、高質量、高附加值產品的出口，加大大陸品牌的海外推介力度。保暢通，保證大陸的外貿產業鏈、供應鏈暢通，以及擴合作，深化國際經貿合作。