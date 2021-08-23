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陸商務部：大陸已成第一大貿易國 積極考慮加入CPTPP

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸商務部23日表示，大陸已成為全球第二大消費市場、第一貿易大國。（圖／取自國新網）
大陸商務部23日表示，大陸已成為全球第二大消費市場、第一貿易大國。（圖／取自國新網）

大陸商務部23日表示，大陸商務事業取得了歷史性成就，經貿大國地位進一步鞏固，經貿強國建設步伐加快，已成為全球第二大消費市場、第一貿易大國，利用外資和對外投資穩居世界前列，參與全球經濟治理能力不斷增長。

澎湃新聞報導，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文23日在國新辦記者會上指出，中共十八大以來，中國簽署了9個自由貿易協定，包括8個與單個國家簽署的自由貿易協定。比如，中韓、中澳、中瑞，形成了RCEP區域經濟夥伴關係協定，一共9個自由貿易協定。十八大以來，在簽署這9個自由貿易協定的同時，還對以前達成的自由貿易協定進行升級，包括和東協的自貿協定升級，中國和智利、新加坡、紐西蘭的自由貿易協定都進行了升級談判，這些都是非常重要的工作。

王受文表示，大陸商務部會進一步擴大對外開放，簽署更多的自由貿易協定，升級現在的自由貿易協定是對外開放的重要內容。

他強調，下一階段，商務部要把現有的自由貿易協定，包括新加坡自由貿易協定、韓國自由貿易協定進一步升級。同時，要加快新的自由貿易協定談判步伐，包括中日韓自貿協定的談判、中國和海合會以及和以色列、挪威的自貿協定談判，並在積極考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）方面的工作。

自由貿易 自貿協定

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