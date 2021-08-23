蘭州陸港班列 上半年增200%
甘肅（蘭州）國際陸港管理委員會主任李建亮22日披露，截至目前，該陸港已開通中歐、中亞、南亞和西部陸海新通道「4向5條」國際貨運班列；2021年上半年發運國際班列111列，同比增長200%，已累計發運780列；班列特色日益凸顯，集散分撥漸成規模。
中新社報導，甘肅（蘭州）國際陸港2016年8月啟動以來，已成甘肅省擴大對外開放重要平台。
「國際班列日漸走出特色。」李建亮說，其中，開通的南亞班列被命名為「國家多式聯運示範工程」；常態化運營蘭州至廣西至東協多式聯運班列；「中吉烏」國際貨運班列實現雙向貫通；與武威陸港合作運營木材口岸和肉類口岸，提高貨物集散能力和班列發行頻次。
李建亮說，蘭州陸港還發揮甘肅特色農產品優勢，將該省洋葱、蘋果、馬鈴薯等特色農產品組團出海。同時，還打造回程班列分撥中心，2021年上半年發運西部陸海新通道玉米回程班列39列，中亞石油焦回程班列24列，特色單品班列運營模式逐漸成熟。
同時，蘭州陸港還積極融入「空中絲綢之路」建設，凸顯蘭州在鐵路、公路、航空方面的立體綜合交通優勢地位。
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