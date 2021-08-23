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台商引進 康復養老產業安徽扎根

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

今年27歲的台灣創業青年答允煦是一名合肥女婿。回顧創業的初衷，答允煦表示，他身邊的親人裡就有失能老人，在照顧老人的過程中，他發現傳統的養老院很難將醫療保障和心理陪伴融合到一起，在服務上有所欠缺，創辦康養中心的想法由此萌發。

中新社報導，答允煦設計打造的康養項目名稱叫榕錦園，相較於傳統的養老院，它更像是一個集合了康復、養老、歷史展覽和文化演藝的社區。「我希望能改變人們對養老院的認知，它不僅是一個老年人康復養老的地方，更是家人們聚會和陪伴的樂園。」答允煦說。

答允煦設計打造的康養中心不僅融合當地傳統建築風格，塑造出濃厚文化氛圍，為老人及親屬提供貼心服務。「我們希望提供高標準的服務，但面向的人群還是普通大眾，是普通家庭都能負擔得起的。」答允煦說，目前他在台北的康養項目正在建設，合肥項目也已啟動，預計2022年正式落地。

在皖創辦養老院已21年的台胞吳雲景，對健康養老產業有著更深感情。吳雲景出生於安徽合肥，年輕時就跟隨丈夫到台灣。思鄉情切的夫妻回大陸尋根，在家鄉馬鞍山市辦起托老院。2020年，吳雲景夫婦投入1000萬元人民幣，托老院已發展成中型養老機構。「創辦托老院的初心就不是為賺錢和盈利，而是希望能把這裡打造成一個家。」吳雲景說。

目前，在皖投資健康養生產業的台企眾多，台灣養老模式被引入安徽落地發展。中鐵·佰和佰樂健康養老產業示範園區就與台灣雙連安養中心合作，打造可持續性照料家庭社區，並設立老年創客空間。

合肥市台商協會會長黃宏洲表示，台商在皖投資創業主要集中在服務業和高科技行業，其中健康養老產業是重要的領域之一。「台灣康養產業較為成熟，而大陸在康養產業的發展前景巨大，兩岸的合作可以形成很好互補。」黃宏洲說。

創業 台商

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