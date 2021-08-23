中阿博覽會 拓展經貿合作領域

第五屆中阿博覽會以「深化經貿合作，共建一帶一路」為主題。中國大陸與阿拉伯國家企業發揮各自優勢，積極拓展中醫藥、數位經濟等經貿合作新領域。

新華社報導，本屆中阿博覽會在新冠肺炎疫情持續肆虐全球的背景下舉辦，中國大陸中藥企業借博覽會積極開拓阿拉伯國家市場。

「國外對中醫藥缺乏了解，部分國家認為中藥是保健食品。疫情中，中藥的作用和優勢得以顯現，我們公司生產的中藥配方顆粒讓中藥像喝咖啡一樣簡單，公司向阿拉伯聯合大公國、白俄羅斯、泰國等國家捐贈相關產品，並借展會積極尋求與阿拉伯國家開展合作。」廣東一方製藥市場經理靳惠說。

疫情對傳統進出口貿易形成衝擊，而數位經濟、跨境電商則表現出巨大的發展潛力。本屆中阿博覽會聚焦數位經濟，首次舉辦線上博覽會。2019年底中國（銀川）跨境電商綜合試驗區設立，如今，不沿邊、不靠海的銀川市因跨境電商迎來發展新機遇。銀川市商務局副局長段建宏說，跨境電商淡化銀川地理劣勢，綜合試驗區設立前銀川跨境電商企業不足10家，現在達到180多家。

銀川市一些跨境電商企業結合阿拉伯國家的市場需求積極走出去。上海昱暄船舶配件公司在銀川設廠，生產的摩托車、汽車及遊艇罩衣等遠銷歐美市場，僅遊艇罩衣年銷售額就超過5000萬（人民幣，下同）。總經理蔡應朋說：「受疫情影響部分國外企業停工，我們的訂單沒有下降還有所上升。近年來，除了歐美國家，我們結合市場需求向阿拉伯國家出口帳篷、摩托車罩衣等。」

此外，阿拉伯國家企業也在積極開拓中國大陸市場。進出口貿易中金融服務不可或缺，摩洛哥非洲銀行上海分行積極參展，尋求與中國大陸企業開展合作。

第五屆中阿博覽會總計簽約成果277個，計畫投資和貿易總額1566.7億元，簽約成果涵蓋電子信息、清潔能源、新型材料、綠色食品、「互聯網＋醫療健康」、旅遊合作等多個領域。