台青赴廣西做農業種植 產品銷東協

「廣西賀州市生態優美，在這裡從事農業種植，可以生產出高標準的農業產品。產品銷往東協國家，深受那裡的消費者青睞。」台灣青年、廣西賀州市順來農業發展有限公司副總經理段柏成表示。

中新社報導，今年33歲的段柏成，2019年從台灣到大陸繼承父業，並通過在台灣的企業為順來公司長期提供技術與訂單支持，積極拓展海外市場，將台灣的生產經營、企業管理經驗融入公司運作，引入5個市場適銷的台灣新品種和3項種植、保鮮、儲藏新技術，通過返聘務工、技能培訓、帶動產業等模式，帶動周邊400多戶800多人進行特色產品種植和就業務工。

賀州市日照充足、雨量充沛、乾濕季節分明等特點，非常適宜農業種植。「基於這樣的特點，我選擇到賀州發展，將年輕一代的台商新的經營理念植入順來公司，使公司獲得更大的發展空間。使企業變得更強、走得更遠。」段柏成說。

段柏成表示，順來公司目前擁有年產2萬噸出口蔬菜加工生產線、600立方米速凍室、13000立方米冷藏室。公司自建香芋、花菜、馬蹄等種植基地3000餘畝，輻射周邊農戶種植蔬菜基地2萬畝。公司2020年10月獲評為廣西首批「桂台農業合作示範基地」。

「我們基地種出的紅薯、芋頭、淮山以及蔬菜，有部分賣回台灣，部分賣到越南和馬來西亞。去年賣回台灣的農產品金額約3500萬元（人民幣，下同），賣到越南的農產品金額約650萬元。」段柏成說。

「兩岸關係好，台灣才會有廣闊發展空間，我們台灣的青年一代才能獲得更大更好的發展機遇和平台。」段柏成說。