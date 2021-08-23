兩岸合作 助古雷石化基地崛起

隨著兩岸合資合作最大的石化產業項目—古雷煉化一體化項目一期工程近日建成投產，位於福建省漳州市古雷半島的古雷石化基地加速崛起。

中新社報導，2016年，福建煉油化工有限公司和台資企業旭騰投資有限公司合資，註冊成立福建古雷石化有限公司，在漳州古雷開發區投資建設古雷煉化一體化項目。該項目一期工程投資278億元（人民幣，下同），是兩岸合資合作最大的石化產業項目。

古雷開發區管委會官員受訪表示，古雷煉化一體化項目全面投產後，將推動兩岸石化產業融合發展，為中下游深加工產業集群提供優質原料，帶動相關產業鏈協調發展。

古雷開發區毗鄰台灣海峽國際黃金航道，擁有大陸為數不多的可供建設30萬噸級碼頭的天然深水避風良港，已是大陸七大石化產業基地之一、大陸唯一台灣石化產業園和福建省石化產業「兩基地一專區」的重點建設區域。

近年來，古雷開發區承接台灣石化產業轉移，加快石化產業集聚和上下游延伸。有台商認為，台灣中下游石化產業面臨原料短缺、建廠用地難得，甚至缺水缺電等困境，而兩岸合作為台灣石化產業帶來重要轉機。

在今年6月召開的福建省民營企業發展大會上，古雷開發區管委會、世界化纖巨頭桐昆集團、福建石化集團權屬企業福化古雷石化公司三方簽署協議，年產200萬噸、總投資達150億元的聚酯纖維項目落戶古雷，為古雷石化基地發展再添動能。

與此同時，整合石化上下游產業的福海創石油化工有限公司持續穩產，產能位居大陸前列。新陽科技、古蕾化學等一批在建項目加速推進，下半年將集中投產。

台資奇美化工項目已啟動四輪增資擴產，正加快打造工程塑料產業鏈條。該項目2020年落戶古雷，實現當年簽約、當年開工。

據統計，目前，古雷已投建石化產業項目17個，總投資超750億元；還有已簽約項目10個、總投資880億元，在談項目8個、總投資1410億元。當前，古雷開發區通過「龍頭帶動、以商引商、閩台合作」等模式，聚焦世界500強、行業巨頭和台灣石化領軍企業。