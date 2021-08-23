德陽造白鶴灘水電站6號機組轉子 成功吊裝

由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）研製的白鶴灘水電站6號機組轉子，近日成功吊裝，機組安裝進入總裝階段。這是繼2020年8月首台機組轉子成功吊裝後，白鶴灘水電站左岸吊裝完成的第6台轉子，也是全部吊裝完成的第11台轉子。

白鶴灘水電站裝機總容量1600萬千瓦，左右兩岸分別安裝8台100萬千瓦水電機組。左岸8台100萬千瓦機組，均由總部位於四川德陽的東方電機研製。單台機組50多米高，8000多噸重，相當於艾菲爾鐵塔的重量。

轉子是水輪發電機組的核心部件，也是機組安裝過程中重量最大的部件，轉子吊裝是機組安裝最重要的標誌性節點。東方電機研製的白鶴灘轉子，外圓直徑16.2米，最大高度4.1米，總重約2000噸。

白鶴灘水輪發電機組，是世界上單機容量最大的水電機組。東方電機研製的白鶴灘水輪機最優效率達到96.7%，發電機額定效率超過99%，是世界上效率要求最高的發電機，定子繞組溫升不超過63K，轉子繞組溫升不超過58K，為水電行業最嚴格的溫升控制水準；額定電壓24千伏，為水電行業最高電壓等級。