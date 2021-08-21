台積電市值力壓騰訊、阿里巴巴 陸媒讚：「晶片之王」

大陸《證券時報》指出，全球晶片荒，加上大陸互聯網巨頭面臨越來越嚴格的監管，股價不斷走跌，使得台積電市值超越騰訊、阿里巴巴，並躍居亞洲所有上市公司之冠。

證券時報稱台積電為「芯片代工之王」，並處於絕對領先地位，全球目前有機會「彎道超車」台積電的只有三星。

證券時報為人民日報社主管主辦的大陸全國性財經證券類日報，也中國證監會、保監會指定的公開資訊發布平台。證券時報21日報導，8月3日，台積電市值歷史性地首度超過騰訊，隨後騰訊市值反彈但很快又回落。

8月18日，台積電再次超越騰訊，成為亞洲主要證券市場中市值最高的上市公司。

截至8月21日，台積電市值約5,600億美元。騰訊位居次，市值約5,200億美元；阿里巴巴排名第三，市值約4,300億美元。（註：該統計不含在沙烏地阿拉伯上市的沙特阿美）

證券時報在報導中介紹台積電的發展歷程，並指經過30多年的發展，台積電已是全球最大的晶圓代工企業，2020年第4季全球市占率達55.6%，已是「芯片代工之王」。

報導稱，由於新冠疫情導致供應鏈受影響，以及汽車、數據中心等行業需求激增，全球半導體嚴重供不應求，自去年初以來，台積電股價已上漲逾90%。粗略計算，台積電2020年日賺超過人民幣3.25億元。

證券時報指出，目前全球前十大晶圓代工廠，台積電的營收比後面九家加起來都要高。而且台積電的技術處於絕對領先地位，目前有機會「彎道超車」的只有三星。

反觀互聯網科技巨頭，因在全球範圍內面臨越來越嚴格的反壟斷監管，市值正不斷縮水。騰訊和阿里巴巴自今年初以來，股價已分別下跌逾20%和30%。

以騰訊為例，目前市值約5,200億美元，較今年的高點9,500億美元已蒸發約4,300億美元，相當於0.75個台積電的市值。

大陸國家市場監管總局本月17日又發布「禁止網絡不正當競爭行為規定」徵求意見稿，騰訊和阿里巴巴股價聞訊後持續下挫，周跌幅分別為9.53%和16.25%。

這項新法草案規定，網路經營者不得利用數據、演算法等技術手段，通過影響用戶選擇或其他方式，實施流量劫持、干擾、惡意不兼容等行為，妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務正常運行。

據統計，截至本月21日，亞洲市值排名前十大的上市公司依序為：台積電、騰訊、阿里巴巴、三星、貴州茅台、豐田汽車、工商銀行、建設銀行、招商銀行、寧德時代。台日韓各只有一家企業上榜，其餘七家都是大陸企業。