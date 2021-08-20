陸銀保監：嚴防高風險影子銀行死灰復燃

大陸銀保監會官網（20）日晚間發布，最新召開學習中央財經委會議精神會議表示，要做好高風險機構處置、應對不良資產集中反彈嚴防高風險影子銀行死灰復燃、遏制房地產金融化泡沫化等。

大陸銀保監會黨委書記、主席郭樹清19日主持召開黨委會議，針對重大金融風險防範化解工作提出的重要部署，並提出四點工作要求，要認真做好重大金融風險防範化解工作。

會議提出，一、統一思想，提高認識。以大陸國家主席習近平為核心的黨中央對共同富裕和防範重大金融風險的分析判斷和決策部署上來，把促進共同富裕作為金融工作的出發點，認真做好重大金融風險防範化解工作。

二、統籌做好重大金融風險防範化解工作。持之以恆認真做好高風險機構處置、應對不良資產集中反彈、嚴防高風險影子銀行死灰復燃、遏制房地產金融化泡沫化、配合地方政府化解隱性債務風險等重點工作，防止在處置其他領域風險過程中引發次生金融風險。

三、不斷提升金融服務實體經濟能力。圍繞「十四五」規劃，積極推進大陸國家區域發展戰略實施。創新發展綠色金融，支持傳統高碳企業降耗升級、綠色轉型和安全保供。繼續實施系列紓困政策，大力發展普惠金融，不斷改善小微企業和民營企業金融服務。

四、深入推進全面從嚴治黨。要持續提升黨建工作質量，嚴肅黨內政治生活，強化政治教育和政治引領。要一體推進懲治金融腐敗和防控金融風險，以郭鴻、李國榮、楊慶和等腐敗案件為鏡鑒，持續加大監管問責。