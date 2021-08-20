快訊

金曲32／《刻在我心底的名字》奪年度金曲 名單持續更新

官方監管指向智慧汽車業 重要汽車數據應在境內存儲

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導

監管利箭射向智慧汽車業，大陸國家網信辦等五部門昨（20）日聯合頒布「汽車數據安全管理若干規定（試行）」，要求重要汽車數據應在境內存儲，若因業務需向境外提供，應落實安全評估制度。將於10月1日起實施。

受此消息影響，陸、港股汽車族群昨日股價一路下滑，小鵬汽車跌4.3%、吉利跌3.9%、理想汽車跌近4%、比亞迪跌近3%。

繼大陸網路叫車平台滴滴出行，6月底在美IPO後遭官方實施安全審查，再度祭出對車業數據監管重拳。市場憂心，新規上路後將影響大陸汽車業在海外市場拓點發展。

大陸國家互聯網信息辦公室、國家發展和改革委員會、工業和信息化部、公安部、交通運輸部聯合頒布新規強調，汽車數據處理者展開重要數據處理活動，應當遵守依法在境內存儲的規定，加強重要數據安全保護。

規定稱，若因業務需要確需向境外提供重要數據的，汽車數據處理者應當落實數據出境安全評估制度要求，不得超出出境安全評估結論違規向境外提供重要數據，並要在年度報告中補充報告相關情況。此外，大陸官方將以抽查等方式核驗安全評估事項，汽車數據處理者應配合。

規定指出，汽車數據處理者開展重要數據處理活動，應當按照規定開展風險評估報告，包括重要數據的種類、數量、範圍、保存地點與期限、使用方式，開展數據處理活動情況以及是否向第三方提供，面臨的數據安全風險及其應對措施等。

今年來，大陸對科技、教育、遊戲等多行業使出監管「連環拳」，不斷收緊的監管政策，讓海外投資機構紛紛拋售相關持股。官媒北京經濟日報昨發文評論，強監管下，「陣痛」不可避免，但更多是機遇；科技互聯網企業要跳出「流量紅海」之爭，打鐵還要自身硬，積極尋求新發展，不斷提升創新研發能力。

文章稱，「反壟斷」是一塊試金石，真正擁有核心競爭力的企業，會不斷創造經濟和社會雙重價值。

在這一波監管重拳下，不僅讓阿里巴巴、騰訊等股價重挫，也讓哈囉出行、字節跳動等陸企打消赴美上市念頭。

公安 北京

延伸閱讀

日本自民黨計劃和台灣安全對話 國台辦：堅決反對

鍾南山：大陸國產疫苗 對Delta病毒保護率近60%

電動車充電樁大廠爆營業秘密 飛宏副理被大陸公司挖角

大陸人大常委會閉幕 未將反制裁法列港澳基本法附件三

相關新聞

賣房還債？恒大擬出售香港總部大樓 喊價20億美元

深陷財務風暴的中國恒大集團，傳出賣房緩解資金短缺。彭博引述消息表示，恒大有意出售其位於香港灣仔的集團總部大樓中國恒大中心...

響應「共同富裕」 騰訊掏2180億

中共當局近日強調促進「共同富裕」和「三次分配」的制度安排，希望富人和企業積極做慈善。騰訊控股十八日表示，將投入人民幣五百...

兩岸合作最大石化區 古雷煉化投產

中國石化新聞辦表示，海峽兩岸最大石化產業合作項目—古雷煉化一體化項目已建成投產，乙烯等主體生產裝置打通全流程，實現一次投...

中移動回A股 擬募資2,400億

自從被迫從美股摘牌後，中國移動重回A股又有新進展，大陸證監會在官網發布中國移動招股書，募資金額人民幣560億元（新台幣2...

台積電市值力壓騰訊、阿里巴巴 陸媒讚：「晶片之王」

大陸《證券時報》指出，全球晶片荒，加上大陸互聯網巨頭面臨越來越嚴格的監管，股價不斷走跌，使得台積電市值超越騰訊、阿里巴巴...

陸銀保監：嚴防高風險影子銀行死灰復燃

大陸銀保監會官網（20）日晚間發布，最新召開學習中央財經委會議精神會議表示，要做好高風險機構處置、應對不良資產集中反彈嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。