官方監管指向智慧汽車業 重要汽車數據應在境內存儲

監管利箭射向智慧汽車業，大陸國家網信辦等五部門昨（20）日聯合頒布「汽車數據安全管理若干規定（試行）」，要求重要汽車數據應在境內存儲，若因業務需向境外提供，應落實安全評估制度。將於10月1日起實施。

受此消息影響，陸、港股汽車族群昨日股價一路下滑，小鵬汽車跌4.3%、吉利跌3.9%、理想汽車跌近4%、比亞迪跌近3%。

繼大陸網路叫車平台滴滴出行，6月底在美IPO後遭官方實施安全審查，再度祭出對車業數據監管重拳。市場憂心，新規上路後將影響大陸汽車業在海外市場拓點發展。

大陸國家互聯網信息辦公室、國家發展和改革委員會、工業和信息化部、公安部、交通運輸部聯合頒布新規強調，汽車數據處理者展開重要數據處理活動，應當遵守依法在境內存儲的規定，加強重要數據安全保護。

規定稱，若因業務需要確需向境外提供重要數據的，汽車數據處理者應當落實數據出境安全評估制度要求，不得超出出境安全評估結論違規向境外提供重要數據，並要在年度報告中補充報告相關情況。此外，大陸官方將以抽查等方式核驗安全評估事項，汽車數據處理者應配合。

規定指出，汽車數據處理者開展重要數據處理活動，應當按照規定開展風險評估報告，包括重要數據的種類、數量、範圍、保存地點與期限、使用方式，開展數據處理活動情況以及是否向第三方提供，面臨的數據安全風險及其應對措施等。

今年來，大陸對科技、教育、遊戲等多行業使出監管「連環拳」，不斷收緊的監管政策，讓海外投資機構紛紛拋售相關持股。官媒北京經濟日報昨發文評論，強監管下，「陣痛」不可避免，但更多是機遇；科技互聯網企業要跳出「流量紅海」之爭，打鐵還要自身硬，積極尋求新發展，不斷提升創新研發能力。

文章稱，「反壟斷」是一塊試金石，真正擁有核心競爭力的企業，會不斷創造經濟和社會雙重價值。

在這一波監管重拳下，不僅讓阿里巴巴、騰訊等股價重挫，也讓哈囉出行、字節跳動等陸企打消赴美上市念頭。