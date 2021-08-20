外媒：陸擬要求赴美IPO企業交出數據管控

路透引述消息人士稱，大陸監管當局正在考慮向擁有大量數據的企業施壓，如果企業欲前往美國掛牌上市，必須將數據治理及監管交給第三方企業。

消息稱，中方監管當局認為，引進第三方信息安全企業，最好是有政府背景的企業負責管理監督打算進行首次公開發行（IPO）的大陸企業的數據，可以有效限制企業將大陸境內數據轉移出境的能力。

報導稱，大陸當局擔心企業境外上市可能被迫將部份數據交給外國機構，損及國家安全，此舉將有助化解這項疑慮。該計劃是監管當局正在考慮的幾項提議之一。近幾個月來，官方政府加強對境內互聯網平台的管控，包括尋求加強對海外上市的審查。

整頓行動令股市重挫，並嚴重打擊投資者信心。此次行動特別瞄準不公平競爭和互聯網公司如何處理龐大的消費者數據。

其中一位消息人士稱，監管官員與資本市場參與者討論這項計劃，作為加強對所有在海外上市大陸企業的監管措施的一部分。IPO顧問希望有關數據移交問題的正式框架能夠在9月宣布。