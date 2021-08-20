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前7月來台投資額 僑外下滑近三成、陸資腰斬

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
前七月陸資來台投資額2,788萬美元，年減52%，主要受國際情勢變化，美中貿易戰持續升溫、修正大陸地區人民來台投資許可辦法等措施影響。照片／投審會
前七月陸資來台投資額2,788萬美元，年減52%，主要受國際情勢變化，美中貿易戰持續升溫、修正大陸地區人民來台投資許可辦法等措施影響。照片／投審會

投審會今（20）日發布統計，今年前七月，僑外來台投資額減27.6%，因全球新冠肺炎疫情未歇，國際投資活動趨緩。此外，受美中貿易戰與兩岸情勢變動，陸資來台投資金額低於3,000萬美元，較去年同期腰斬，下滑52%。

前七月僑外投資件數為1,534件，年減21.2%，投資額32億979萬美元（約新台幣962.9億元），年減27.6%。

此外，前七月，新南向國家來台投資件數為299件，年減3.2%，投資額3.55億美元（約新台幣106.6億元），年增84.9%，其中投資金額較大者為泰國、新加坡及澳洲。

陸資來台投資方面，前七月陸資來台投資件數為23件，年減64.6%；投資額2,788萬美元（約新台幣8.36億元），年減52%。

7月陸資投資件數為三件，年減66%，投資額109.4萬元（約新台幣3,282萬元），年減87%。

投審會稱，投資額下滑主因為國際情勢變化，美中貿易戰持續升溫、兩岸情勢變動、修正大陸地區人民來台投資許可辦法等措施影響。

自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計陸資來台投資件數為1,484件，投資額近24.4億美元（約新台幣731.7億元）。

台商赴大陸投資方面，前七月，投資件數為240件，年減16.3%；投資額21.1億美元（約新台幣634.3億元），年減40.2%。

7月台商對大陸投資件數為37件，年減11%，投資額為6億630萬美元（約新台幣181.8億元），年增63%。若以投資地區分，主要集中於江蘇、廣東、重慶、浙江及安徽分居前五名。

投審會稱，投資金額減少幅度較大，主要受大陸工資、土地、原物料等生產成本上漲，投資環境不若以往，以及美中貿易衝突、科技戰持續等因素影響，台商投資更趨謹慎觀望所致。

台商 新冠肺炎 廣東

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