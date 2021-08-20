陸白酒企業也遭官方監管約談 相關類股聞訊大跌

北京當局似乎正在對各行各業撒網監管。20日上午因傳出，大陸國家市場監督管理總局約談主要白酒企業，導致相關類股全面走跌。《經濟觀察網》指出，這項消息屬實，但會議內容並非打壓白酒企業，而是針對資本炒作白酒問題進行「探討」。

綜合大陸媒體報導，20日上午，市場突然傳出一份國家市場監督管理總局發布的「關於召開白酒市場秩序監管座談會的通知」。

通知稱，「為貫徹落實黨中央、國務院領導通知批示精神，做好白酒市場監管工作，我局擬於8月20日上午召開座談會，請你單位派一名熟悉業務的同志參加。」

據《財經網》報導，一家白酒企業證實，公司確有派員參加這場會議。報導分析稱，這應是中秋節旺季即將到來前的常規座談，但也不排除是針對目前市面上個別白酒產品價格波動幅度過大而來。

另有媒體指出，某知名酒廠認為，「十一」與中秋節將至，這應是大陸國家市場監督管理總局為預防白酒漲價的常規動作，該公司是由市場部門前往參加20日上午的座談會。

證券時報引述業內人士說法表示，去年也曾有一份這樣的通知。過去往往在進入9月後，大陸白酒就會出現一波漲價潮。大陸官方相關部門應是出於防止白酒過度漲價，導致市場泡沫化，才會召開這次座談會。

不過，大陸科技部官網本月4日曾發布一篇題為「加拿大一項研究表明部分癌症和飲酒有關」的文章，當時已被部分人士認為是大陸官方即將整頓白酒業的徵兆。

人民日報社旗下的《健康時報》20日也在微信公眾號發表「科技部官網都點名了：喝酒會致癌」，強調飲酒對健康的傷害。文章並稱，不存在所謂「適量飲酒」這種說法，「喝酒是百害無利，健康的飲酒量就是滴酒不沾！」

受相關訊息影響，大陸白酒類股20日全面大跌。其中，貴州茅台股價收盤下跌4.44%，五糧液收跌7.31%，山西汾酒下跌9.05%，酒鬼酒更暴跌9.99%。

股價曾飆破每股人民幣2,600元天價的貴州茅台，20日收在1,548元，創近14個月以來新低。證券時報稱，「時空環境不同，市場及投資者對貴州茅台的心境也已全然不同」。

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