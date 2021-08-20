中國電信正式回歸A股 早盤收漲近19%

中國電信20日正式回歸A股，實現「A+H」陸港兩地上市。中國電信A股發行價為每股人民幣4.53元，周五早盤一開盤就上漲逾5%，隨後股價快速拉升，一度觸發臨時停牌。早盤最後收在5.39元，漲幅達18.98%。

央視網報導，中國電信此次A股IPO引入了「綠鞋機制」，在全額使用15%的超額配售選擇權後，募資總額將達人民幣541.59億元（約新台幣2,329億元），成為A股近十年最大一宗IPO案。

「綠鞋機制」（Green Shoe Option） 是指根據中國證監會2006年頒布的「證券發行與承銷管理辦法」第48條規定：「首次公開發行股票數量在4億股以上的，發行人及其主承銷商可以在發行方案中採用超額配售選擇權」。其中的「超額配售選擇權」即俗稱的「綠鞋機制」。

該機制可以穩定大型股上市後的股價走勢，防止股價大起大落。中國工商銀行2006年IPO時也曾採用過「綠鞋機制」發行。

中國電信早前公告，此次在A股上市所募得資金將用於雲網融合新型信息基礎設施項目、 5G產業互聯網建設項目和科技創新研發項目。

中國電信董事長柯瑞文日前在投資人交流會上曾表示，將以A股上市為契機，進一步整合雲網、邊緣、用戶、人才等資源；構建生態合作，強化戰略協同，強強聯合，共同做大生態圈。

上海《第一財經》指出，大陸通信市場競爭正進一步加劇。在個人市場，中國電信除面臨與中國移動、中國聯通的競爭，中國廣電也已於2019年取得5G商用牌照。

在家庭市場，中國電信面臨與中國移動、中國聯通、中國廣電等的競爭，尤其中國移動近幾年依靠低價以及與手機套餐捆綁方式迅速搶占市場。

在政府與企業市場，中國電信面臨與電信運營商、互聯網公司、軟體公司、設備製造商等的競爭。

中國電信本月10日發布的半年報顯示，2021年上半年，中國電信營收達人民幣2,192億元，年比增長13.1%；利潤為人民幣177億元，增長27.2%。資本開支為人民幣270億元， 預計全年資本開支將達人民幣870億元。

繼中國電信回歸A股，中國移動也已於本月18日發布A股IPO招股書，擬公開發行人民幣股份不超過9.65億股。

中國聯通董事長王曉初在19日的業績會上表示，中國電信和中國移動回歸A股，短期內會對中國聯通形成一定的壓力。「因為每家公司要想獲得資本，必須要有好的表現，所以這個時候，無論是資本市場的承諾還是用戶市場方面，他們都會相對比較激進一點。」