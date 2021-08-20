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第4屆進博會消費品參展企業 全新品牌形象vs.重磅創新產品

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第四屆中國國際進口博覽會（進博會）消費品展區線上招商路演18日在國家會展中心（上海）舉辦，參展消費品領域的企業表示，將在第四屆進博會上展現全新的品牌形象、發佈年度重磅創新產品。

迪卡儂中國副總裁王亭亭在路演活動中說，連三屆參展進博會後，迪卡儂的多項全球首發展品都成功轉化為市場「爆款」，實現巨大溢出效應。

在第四屆進博會上，迪卡儂將展現全新品牌形象，帶來以「劃時代性創新、科學運動、健康生活」為概念一系列全球首發新品。傲勝中國品牌管理負責人江琴透露，在第四屆進博會上，傲勝將發佈年度重磅創新產品，展示傲勝在健康按摩產品方面的綜合創新實力，以滿足中國市場不同用戶和不斷變化的需求。博寶特中國區總經理康店洞同樣表示，第四屆進博會博寶特將推出創新性的新產品以及家居清潔新方案，推動清潔效率的提升和清潔方式智能化的新變革。　　

本次活動由中國國際進口博覽局、中國銀行共同主辦。除了參展企業以外，永輝超市股份有限公司、步步高商業連鎖股份有限公司、歐尚（天津）國際貿易有限公司等來自全國各地的170余家消費品領域的採購商參加了路演活動。　　

第三屆進博會籌辦期間，進口博覽局在中國19個省（區市）主辦了23場招商路演，有效推動了廣大民營企業、中小企業參與進博會。

第四屆進博會此前已經成功舉辦了醫療器械以及醫藥保健展區、食品和農產品展區等線上的招商路演。

品牌 上海 中國銀行

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