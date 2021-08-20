台商立足阜南 開發長三角市場

安徽省阜陽市阜南縣經濟開發區台商產業園表示，近年吸引更多的上下游企業落戶，不斷壯大機械電子主導產業進入園區，力爭在「十四五」時期，實現主導產業產值突破百億元，目前初步已形成具有影響力的機械電子產業集群。

中新社報導，阜南經濟開發區人員表示，經開區台商產業園項目總投資10億元人民幣，占地500餘畝，是由8家台資企業共同投資建設的機械製造產業集聚區。該園區計劃2022年4月份完成全部簽約企業入駐，屆時，預計年利稅達1億元以上，解決勞動力就業2000餘人。

園區內的台商、安徽加硬機械有限公司總經理簡宜亮表示，他們將立足安徽阜南，開發長三角等地區市場，帶動上下游產業鏈企業投資阜南，將阜南台創園打造成皖北乃至中原地區最大的智能製造機械加工產業園。

他說，阜陽有著長三角和中原城市群「雙橋頭堡」的區位優勢。同時，人力資源豐富、生產成本較低，當地政策支持力度大。長三角一直以來就是台商投資大陸的重要地區，「長三角一體化」規劃藍圖，為台商提供了難得的轉型契機和廣闊的發展空間。他們將充分利用長三角一體化帶來的嶄新機遇，與大陸企業攜手合作，深度融合發展。

另一家安徽陽宇橡膠機械有限公司總經理龔喬松則說，近年，包括安徽在內大陸營商環境持續優化，特別是阜南提的「六零服務」（投資阜南零請客、證照辦理零煩惱、徵地拆遷零接觸、建設經營零干擾、用工融資零顧慮、企業服務零距離）。

龔喬松說，安徽的交通等基礎設施建設這幾年有了很大的進步，往返長三角、珠三角地區都非常便利。他們計畫把阜南作為公司發展大陸市場的新根據地。