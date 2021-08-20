快訊

金曲32／《刻在我心底的名字》奪年度金曲 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台商立足阜南 開發長三角市場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

安徽省阜陽市阜南縣經濟開發區台商產業園表示，近年吸引更多的上下游企業落戶，不斷壯大機械電子主導產業進入園區，力爭在「十四五」時期，實現主導產業產值突破百億元，目前初步已形成具有影響力的機械電子產業集群。

中新社報導，阜南經濟開發區人員表示，經開區台商產業園項目總投資10億元人民幣，占地500餘畝，是由8家台資企業共同投資建設的機械製造產業集聚區。該園區計劃2022年4月份完成全部簽約企業入駐，屆時，預計年利稅達1億元以上，解決勞動力就業2000餘人。

園區內的台商、安徽加硬機械有限公司總經理簡宜亮表示，他們將立足安徽阜南，開發長三角等地區市場，帶動上下游產業鏈企業投資阜南，將阜南台創園打造成皖北乃至中原地區最大的智能製造機械加工產業園。

他說，阜陽有著長三角和中原城市群「雙橋頭堡」的區位優勢。同時，人力資源豐富、生產成本較低，當地政策支持力度大。長三角一直以來就是台商投資大陸的重要地區，「長三角一體化」規劃藍圖，為台商提供了難得的轉型契機和廣闊的發展空間。他們將充分利用長三角一體化帶來的嶄新機遇，與大陸企業攜手合作，深度融合發展。　

另一家安徽陽宇橡膠機械有限公司總經理龔喬松則說，近年，包括安徽在內大陸營商環境持續優化，特別是阜南提的「六零服務」（投資阜南零請客、證照辦理零煩惱、徵地拆遷零接觸、建設經營零干擾、用工融資零顧慮、企業服務零距離）。

龔喬松說，安徽的交通等基礎設施建設這幾年有了很大的進步，往返長三角、珠三角地區都非常便利。他們計畫把阜南作為公司發展大陸市場的新根據地。

台商 開發區

延伸閱讀

對流雲系發展旺盛 局部地區慎防「劇烈天氣」

大陸多地規定：未接種疫苗導致感染 將遭嚴肅追責

雨後環境潮濕 台南水道博物館大型蕈菇現身

想回安徽老家…男用空瓶+木板 自製救生衣渡長江

相關新聞

賣房還債？恒大擬出售香港總部大樓 喊價20億美元

深陷財務風暴的中國恒大集團，傳出賣房緩解資金短缺。彭博引述消息表示，恒大有意出售其位於香港灣仔的集團總部大樓中國恒大中心...

響應「共同富裕」 騰訊掏2180億

中共當局近日強調促進「共同富裕」和「三次分配」的制度安排，希望富人和企業積極做慈善。騰訊控股十八日表示，將投入人民幣五百...

兩岸合作最大石化區 古雷煉化投產

中國石化新聞辦表示，海峽兩岸最大石化產業合作項目—古雷煉化一體化項目已建成投產，乙烯等主體生產裝置打通全流程，實現一次投...

中移動回A股 擬募資2,400億

自從被迫從美股摘牌後，中國移動重回A股又有新進展，大陸證監會在官網發布中國移動招股書，募資金額人民幣560億元（新台幣2...

台積電市值力壓騰訊、阿里巴巴 陸媒讚：「晶片之王」

大陸《證券時報》指出，全球晶片荒，加上大陸互聯網巨頭面臨越來越嚴格的監管，股價不斷走跌，使得台積電市值超越騰訊、阿里巴巴...

陸銀保監：嚴防高風險影子銀行死灰復燃

大陸銀保監會官網（20）日晚間發布，最新召開學習中央財經委會議精神會議表示，要做好高風險機構處置、應對不良資產集中反彈嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。