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上海外貿進出口 連14月增長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海海關18日發布統計數據，今年前7個月，上海市實現進出口總值2.21萬億元（人民幣，下同），比去年同期增長17.5%；其中7月單月外貿進出口3280.9億元，增長9.2%，是連續保持增長的第14個月。

數據顯示，今年前7個月，上海市對主要貿易夥伴進出口均保持增長：對歐盟進出口4515.8億元，增長26%，佔同期上海市進出口總值的兩成；對東盟進出口2983.8億元，增長16%，佔13.5%；對美國進出口2740.4億元，增長2%，佔12.4%。

此外，對日本進出口2298.7億元，增長8.4%。

今年前7個月，上海市出口機電產品5709.5億元，增長10.9%，佔同期上海市出口總值的68.3%。同期，勞動密集型產品出口1041.5億元，下降7.7%；進口方面，高新技術產品進口4118.7億元，增長11.2%，佔同期上海市進口總值的三成。汽車進口458.7億元增長74.5%，鑽石進口165.7億元大幅增長近2.5倍。　

外貿主體方面，今年前7個月，外商投資企業與民營企業進出口佔上海進出口總額近九成，國有企業進出口僅占一成左右。

上海 鑽石 人民幣

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