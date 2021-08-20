中韓跨境電商貿易平台 落戶合肥綜保區

中韓跨境電商貿易平台18日正式簽約落戶合肥綜保區。該項目通過整合完善韓國產品供應鏈，首批進口300多種韓國優質商品（包括食品、醫療器械、化妝品、家電、生活用品等），預計運營首年可實現進出口額2億元（人民幣，下同）。未來還將打造中韓進口商品展示中心及網紅人才培訓基地，建立「一站式」網紅雲直播基地和進口商品雲產品庫。

中新社報導，2019年10月，合肥綜合保稅區跨境電商綜合服務平台正式上線，首期投入使用保稅倉面積3000平方米，內有跨境電商及相關企業超過20家，預計2021年全年將實現清關單量突破150萬票。目前，綜保區內已建成保稅倉近10萬平方米，進口商品展示交易中心11萬平方米。

合肥綜合保稅區是安徽省首個綜合保稅區，2014年3月17日獲中國國務院批准設立，規劃面積2.6平方公里，已集聚集成電路、新型顯示、裝備製造、IC設計、保稅倉儲、跨境電商等產業的89家企業，從業人員近4000人，逐步形成各類完備的產業鏈。截至2021年6月，合肥綜保區內項目總投資近500億元，累計實現進出口貿易額超50億美元。

合肥新站高新區管委會主任王連貴說，合肥綜保區是合肥新站高新區重要的經濟平台。自成立以來，合肥綜保區先後引進安徽省首條12吋晶圓產線合肥晶合集成電路項目、大陸首條12吋金凸塊封測產線新匯成項目、世界領先的矽基OLED顯示器件產線視涯項目、大陸首條COF卷帶產線奕斯偉項目及一批IC設計、半導體材料、晶圓測試項目，在集成電路產業驅動芯片領域初步形成上游設計、核心晶圓製造、下游封裝測試、關鍵材料及終端應用的產業鏈閉環，集成電路產業重點企業產能快速提升、產值高速增長。

目前，晶合N2、立德半導體材料項目正在快速建設，歐益化合物半導體、廣鋼氣體項目正在加速開展前期工作，晶合N3、奕斯偉二期正在籌劃進行。