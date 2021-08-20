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陸光、風電成本 瑞銀預測未來10年將減半

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

瑞銀內地及香港公用事業首席分析師廖啟華18日在一場碳中和主題的電話會議上預判，未來十年，中國光電和風電平均發電成本還可以下降50%左右。　

中新社報導，廖啟華指出，成本下降將得益於技術突破。在光電領域，目前光電轉換率約為24%，比起十年前的略高於10%來說，提升明顯。隨著技術的進步，中長期光電轉換率達到30%左右是可以實現的。　　

廖啟華表示，現在有相關研究報告稱，英國和中國已經發現一些新的物料，它們可以配合單晶矽、多晶矽作為生產燃料，從而大大提高光電轉換率。理論上，光電轉換率可以達到50%以上，而且新的物料價格只有單晶矽或者多晶矽的十分之一左右的水平。這一新物料可以直接鍍一層膜在多晶矽上面，能直接與現在的生產線銜接上。光伏發電有很大的成本下降空間。　　

在風電領域，風電的效率提升主要依靠大機型（風機）的推進。隨著技術的進步，未來一台風機可能就能够達到3至4兆瓦甚至6兆瓦裝機，輸出功率可提升2倍至3倍。而且這種建設並不會明顯增加成本，因為一台的風機需要的輔助設備以及葉片的長度雖然有所增強，但物料使用增加的比例遠低於功率的增加。這也會降低風電發電輸出的成本。　　

另外，海上風機也有一些技術突破。例如：三峽能源在拖船裡使用發電裝備，不再把發電機打到海床裡，這樣的設計省了很多施工和安裝費用，總的建設成本可以節省20%-30%左右。　　

增加清潔能源發電比例是電力行業轉型的重要方式。廖啟華指出，未來，中國風電和光電的裝機預計仍會快速增長。該機構預測，2030年中國風電和光電的裝機會較2020年底的水平翻3倍。

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