台胞辦信用卡 福建「一站式」服務

福建正先行先試探索兩岸金融領域融合發展，廈門銀行最近在福州兩岸社區交流中心為十多名台商、台胞辦理信用卡。

中新社報導，「台陸通」公共信息服務平台台籍工作人員施筱筱表示，平台上常有台胞提到在辦理信用卡過程中遇到麻煩。廈門銀行瞭解到這一困難後，在福州兩岸社區交流中心和平潭台創園海峽兩岸交流中心為台胞提供「一站式」辦理服務。

近年來，福建省探索兩岸金融領域融合發展上先行先試。福建省金融監管局副局長溫正斌介紹，福建首創台胞台企徵信查詢業務、台商台胞金融信用證書等，率先試點台資企業資本項目管理便利化政策。

截至5月末，福建省金融機構已為台胞台企辦理信用報告700餘筆，福建品尚徵信有限公司已成為兩岸徵信信息互通的主要渠道；持台商台胞金融信用證書的台商台胞，可以比較便利地獲得金融機構融資、信用卡開辦等多項金融服務，截至5月末福建省共有181位台胞、109家台企獲頒信用證書。

不久前，由廈門銀行推出的專門為台胞設計的線上兩岸薪資匯出產品「薪速匯」正式上線，突破傳統線下薪資匯出業務操作模式，台籍客戶可通過手機在第一時間將在大陸的完稅薪資匯給在台的家人。截至8月12日，「薪速匯」已辦理99筆台胞完稅薪資匯台業務。

溫正斌表示，今年福建推出資本項目便利化試點政策升級版，涉及資本項目外匯收入結匯支付、外債帳戶、外債模式和融資幣種等4個方面便利化措施，為149家台資企業辦理1869筆試點業務，金額15.84億美元。

兩岸合資金融機構、台灣金融機構在福建省落地踴躍。目前，福建省台資背景金融機構、金融企業24家，其中銀行業機構9家；大陸5家台資保險公司中有2家在福建省註册、2家設立分公司。