福建特色 突出對台港澳經貿合作

福建省商務廳副廳長鍾木達18日在一項新聞發布會上明確指出，福建十四五時期將謀求更大作為，要推動高水平對外開放，要突出「福建特色」。而突出「福建特色」就是進一步突出對台經貿合作和港澳僑優勢。

中新社報導，「近台優勢」是福建發展的重要優勢。自上世紀80年代初大陸首家台資企業（詔正水產）落戶福建省以來，因距離近、親緣深，台商在福建投資持續快速增長。截至目前，福建有台資企業1.1萬家，累計引進台資項目2.1萬個，實際利用台資310多億美元，僅次於江蘇、廣東。累計對台貿易超過1.2萬億元人民幣。

由福建省汽車工業集團有限公司與台灣裕隆集團所屬中華汽車公司聯合組建的東南汽車工業有限公司，創造了福建汽車產業的多個首次；兩岸合資合作的福建漳州古雷煉化一體化項目一期工程，投產後將成為兩岸合作最大石油化工項目；冠捷電子（福建）有限公司、華映光電股份有限公司等在閩台企已成為顯示領域的全球知名企業。

談及推動「對台」經貿合作，鍾木達指出，要緊緊抓住機遇，突出以通促融、以惠促融、以情促融，在產業、貿易、金融、人員往來等領域探索兩岸融合發展新路，打造台胞台企登陸第一家園，進一步提升對台經貿合作層次。

突出「港澳僑」優勢是福建提升開放層次的另一發力點。福建與港澳僑有獨特的親緣優勢，在香港居民中，閩籍鄉親達120萬人，佔香港總人口六分之一；澳門則有五分之一的人口是閩籍鄉親；1580萬閩籍華僑華人遍布世界各地。

鍾木達表示，突出「港澳僑」，全方位深化閩港閩澳經貿合作，推動僑資僑智僑力成為經貿合作、融通內外的橋梁紐帶，吸引更多僑胞回鄉投資興業；推進「海絲」核心區建設走深走實，深入對接區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）等多雙邊經貿合作，加快發展「絲路貿易」、「絲路投資」、「絲路電商」。

福建師範大學經濟學院黃茂興教授表示，福建是改革開放先行省份，又擁有「海絲」核心區等多區疊加優勢，完全有基礎、有條件在服務全國構建新發展格局中探索有效路徑、發揮更大作用，加速打造國內大循環的重要節點、構建國內國際雙循環的重要通道。