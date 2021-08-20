兩岸合作最大石化區 古雷煉化投產

中國石化新聞辦表示，海峽兩岸最大石化產業合作項目—古雷煉化一體化項目已建成投產，乙烯等主體生產裝置打通全流程，實現一次投料開車成功，並產出合格產品。該項目是推動兩岸石化產業深度融合的重要實踐，預計年產值超過260億元（人民幣，下同），可實現年利稅40億元。

中新社報導，古雷煉化一體化項目位於福建漳州，是建設以生產高端化工產品為主的石化項目。項目一期工程總投資278億元，主要包括百萬噸級乙烯、每年60萬噸苯乙烯等9套化工裝置，以及配套公用工程、年吞吐能力780萬噸的碼頭泊位等，主要生產聚丙烯、乙二醇、苯乙烯等18種主產品，產品總量預計達每年300萬噸。

古雷煉化一體化項目是大陸全國七大石化產業基地古雷石化基地的龍頭項目。2016年1月，經福建省發改委核准，該項目由中國石化福建煉油化工有限公司和台資企業旭騰投資有限公司各佔50%股份合資建設。2016年11月，雙方在廈門2016兩岸企業家峰會年會上舉行揭牌儀式，正式成立福建古雷石化有限公司。2017年12月項目一期工程開工建設，2021年5月順利中交，2021年8月建成投產。

項目一期工程投產後可實現年利稅40億元，將成為地方經濟高質量發展、實現全面趕超的重要增長極，為下游產業鏈提供優質原料，拉動漳州及周邊地區塑料、橡膠、紡織、服裝、電子及儀表製造等十幾個相關行業、上千億元產業發展，為地方帶來3000多個就業崗位，激活古雷大石化產業鏈。

產品還將輻射至華南地區，對推動擴大兩岸經貿往來、增進兩岸同胞共同福祉具有重大意義。目前，項目二期工程正在加快推進，預計乙烯產能將提高至每年140萬噸，產品總量將增加至每年420萬噸。