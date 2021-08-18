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大陸監管不確定性罩頂之際 百度發行美元債券

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
百度計畫分兩部分發行美元可持續債券。路透
百度計畫分兩部分發行美元可持續債券。路透

大陸互聯網巨頭百度集團計畫分兩部分發行美元可持續債券，在大陸政府加強監管審查之際，這筆交易可望測試全球投資人對當前大陸科技資產的態度。

路透報導，百度18日啟動了5.5年期和10年期美元固定利率優先無擔保可持續債券交易，百度未說明計畫透過此次發債籌集多少資金。

一份銷售文件指出，百度向投資者表示5.5年期債券的定價為美國公債殖利率加115個基點左右，10年期債券的定價將在美國公債殖利率加150個基點左右。

百度表示，計劃將發債所籌資金用於償還當前債務，並為公司與環境、社會和公司治理（ESG）相關的項目提供資金支持。該公司已委託美國銀行、高盛和摩根大通負責這項交易。

在繳交給美國證管會（SEC）的交易說明書中，百度承認大陸官方對科技行業監管整頓的影響還不完全清楚。

大陸國家互聯網信息辦公室7月發布「網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）」，要求掌握超過100萬用戶個人資訊的營運者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

百度在交易說明書中說，「措施草案仍沒有明確相關要求是否適用於像我們這樣，已經在美國上市並打算進一步進行股權或債務發行的公司。我們無法預測該措施草案的影響。」

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