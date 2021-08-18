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上海臨港新片區：將擴大金融、增值電信等領域對外開放

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
上海自貿區臨港新片區管委會主任朱芝松。特派記者林宸誼／攝影
上海自貿區臨港新片區管委會主任朱芝松。特派記者林宸誼／攝影

上海自貿區臨港新片區管委會主任朱芝松18日表示，下一步將推進臨港新片區放寬市場准入措施，先行先試擴大金融、增值電信、數據跨境流動、教育、醫療、文化等領域外資開放。

朱芝松指出，未來將繼續推動總體方案尚未落地的任務加快落地，在臨港新片區實行更大程度的壓力測試，發揮好為國家探新路的「試驗田」作用，主動對標最高標準、最高水準，著眼於與臨港新片區產業發展關聯密切、具備先行先試條件和應用場景的領域，大膽展開壓力測試。

朱芝松表示，截至目前，「中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區總體方案」分解出的任務90%已完成，大陸中央、上海市、管委會累計公布各類政策190多個，形成典型創新案例60多個，全面系統集成改革創新的成效逐步顯現。

上海自貿區 外資 自由貿易

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