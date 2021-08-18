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臨港新片區兩年成績單：簽約項目765個 投資額1.9兆

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
上海市自貿區臨港新片區管委會主任朱松芝（中）。特派記者林宸誼/上海攝影
上海市自貿區臨港新片區管委會主任朱松芝（中）。特派記者林宸誼/上海攝影

8月20日是臨港新片區揭牌兩周年紀念日，上海臨港新片區管委會主任朱芝松18日表示，過去兩年，臨港新片區累計簽約專案765個，涉及投資額人民幣4,478.31億元（約新台幣1.9兆）。預計累計完成工業總產值人民幣3,569.1億元，全社會固定資產投資人民幣1,223.9億元。

朱松芝表示，今年前七個月，上海臨港新片區預計完成工業總產值人民幣1,290億元，兩年累計增長136.8%，兩年平均增長53.9%；預計完成全社會固定資產投資人民幣407.9億元，兩年累計增長91%，兩年平均增長38.2%。

朱松芝指出，臨港新片區已基本形成以「五自由一便利」為核心的制度型開放體系框架，打造服務新發展格局的開放新高地

在投資自由方面，朱芝松介紹，新片區推動金融等領域進一步開放，大陸首家外資控股的合資商業理財公司、首家外商獨資的金融科技公司落戶；在全大陸率先試點強化競爭政策；率先探索國際化商事糾紛解決方式，啟動金融法治試驗區建設。

貿易自由方面，朱松芝指出，新片區設立全大陸唯一的洋山特殊綜合保稅區，構建全新的「六特」海關監管模式，成立離岸貿易監測中心、服務中心和創新發展研究基地，上線離岸貿易與國際金融服務平臺。

其中境內首單跨關區國際中轉集拼、首單國際銅保稅標準倉單質押融資、首單飛機船舶跨境租賃、首單境外倉單離岸轉手買賣等創新業務相繼落地。今年前六個月，洋山特殊綜合保稅區進出口總額累計年增56.7%。

資金自由方面，朱松芝表示，新片區在全大陸率先取消外商直接投資人民幣資本金專戶，率先展開境內貿易融資資產跨境轉讓、本外幣合一跨境資金池、一次性外債登記、高新技術企業跨境融資便利化額度等試點。

揭牌至今，上海臨港新片區納入跨境結算便利化「白名單」企業已有350家，開工建設「滴水湖金融灣」，加快建設國際金融資產交易平台、大宗商品保稅倉單註冊登記中心，打造跨境金融服務新高地。

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