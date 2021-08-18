快訊

隱形富翁！神學士坐擁3兆美元礦產 中國可能協助採礦

帝國墳場的審判：美國能否更「體面登出」阿富汗？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國大陸新增6例本土確診 揚州十輪廣篩仍無法清零

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
這波本土疫情爆發以來，揚州累計已進行過十輪核酸廣篩，卻仍無法讓疫情「歸零」。 新華社
這波本土疫情爆發以來，揚州累計已進行過十輪核酸廣篩，卻仍無法讓疫情「歸零」。 新華社

據中國大陸國家衛健委通報，8月17日中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例28例，其中境外輸入病例22例，本土病例6例。6例本土病例全部在江蘇揚州。這波疫情爆發以來，揚州已先後進行過十輪大規核酸檢測，總檢測人數超過1,500萬人次，卻仍無法讓疫情「歸零」。

江蘇是中國大陸這波本土疫情最嚴峻的地方，自7月20日以來，江蘇全省累計報告本土確診病例811例，其中揚州就佔了561例。

從7月28日發現首例確診者起，截至8月16日，揚州已經進行過十輪核酸廣篩。上海《澎湃新聞》指出，這是新冠疫情發生一年多來，中國大陸第一個曾進行過十輪大規模核酸檢測的城市。

揚州市衛健委副主任王勁松在12日的記者會上曾表示，揚州大規模核酸檢測的對象不包括集中醫學觀察人員等重點人群。亦即，每次大規模核酸檢測篩查出的陽性病例，基本都是在社區中發現的。

揚州前兩輪大規模核酸檢測共發現陽性感染者26人，第三輪篩查出陽性感染者13人，第四輪未通報具體陽性人數，但第五輪又篩查出核酸陽性25人。第六輪檢測檢出2例，第七輪則又篩查出4例。

至8月13日第七輪篩查結束，揚州依然有社區零星病例出現。8月16日進行的第十輪篩查，共採樣檢測147.15萬人，截至16日24時，當日就檢出3例陽性。

揚州十輪核酸篩查，累計檢測約1,506萬人次。若按江蘇省8月6日公布的大規模人群篩查混合檢測的成本為每人每次人民幣20元計算，揚州市十輪核酸檢測已耗費約人民幣3億元（約新台幣13億元），這也凸顯出應對Delta病毒的困難。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

獨／大陸難混？3台灣人偷渡回金門 一上岸就被逮

疫情堵不住…中國揚州大學附屬醫院 3醫師驚傳確診

揚州再增25例 7輪廣篩鼻快戳爛「有人當場吐了」

與病毒共存成邪說 江西教師建議揚州試辦被拘留

相關新聞

反對戴口罩竟自食惡果？德州州長確診新冠肺炎

「華盛頓郵報」報導，德州州長艾伯特（Greg Abbott）的辦公室17日表示，他經新冠病毒檢測後呈陽性，不過根據網上曝...

美抗變異株 加打第三劑疫苗

紐約時報報導，美國政府已決定，多數美國人應在完整接種新冠疫苗八個月後再打追加劑，最快可能於九月中下旬開始供應第三劑疫苗。

中國大陸新增6例本土確診 揚州十輪廣篩仍無法清零

據中國大陸國家衛健委通報，8月17日中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例28例，其中境外輸入病例22例，本土病例6例。6例本土病...

防範Delta…蘋果將讓員工每周二度篩檢 店內課程復課喊卡

蘋果公司為因應迅速傳播的新冠Delta變種病毒，將對包含零售人員在內的員工增加篩檢，並且改變本月在美國重新開放店內課程的...

陸疫情降溫 「清零」未來擬放寬

大陸此波疫情已逐漸控制，大陸國家衛健委主任馬曉偉指出，這是大陸今年以來所面臨最為嚴峻複雜的防控形勢。面對九月大中專院校和...

莫德納改口 將擴大對南韓供應新冠疫苗

南韓政府在17日宣布，美國新冠疫苗供應商莫德納（Moderna）表示，將擴大8到9月的新冠疫苗交貨量，一改先前延後疫苗供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。