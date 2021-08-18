陸海新通道 拉近西部與東盟距離

中國鐵路南寧局集團有限公司貨運部副主任陳小輝表示。陸海新通道建設拉近了東盟（東協）國家與中國西部地區的距離，西部地區與東盟的貿易額不斷攀升。統計數據顯示，重慶、四川、雲南、廣西等四省區市，對東盟的貿易額從2017年的4471億元（人民幣，下同）提升至2019年的5907億元，複合增長率達到15%。

中新社報導，陳小輝說，自2017年4月28日開行西部陸海新通道班列以來，海鐵聯運班列開行呈現快速增長的趨勢，從2017年僅開行178列，到2020年開行4607列，增長了近25倍。

近四年來，西部陸海新通道越來越大。從2017年渝桂黔隴四省區市簽訂西部陸海新通道框架協議，到現在形成西部12個省（自治區、直轄市）和海南、廣東湛江「13+1」合作共建機制。從最初「渝桂新」班列1條線，到如今常態化開行6個方向海鐵聯運班列，推動了海鐵聯運班列線路西部地區全覆蓋，初步實現與中歐班列的無縫銜接。

高漲的需求，促使廣西發力西部陸海新通道的基礎設施建設。廣西壯族自治區發展和改革委員會副主任黃文川介紹，由廣西與重慶合作共建的重慶無水港已於今年4月開工建設，計劃2022年竣工投產；川桂國際產能合作產業園正在加快建設，項目一期工程計劃2021年底實現竣工。

黃文川表示，廣西正在全力推進貴州黃桶至廣西百色鐵路建設（該鐵路建成後將大大縮短南寧至昆明鐵路貨運里程），推進南寧至防城港鐵路欽州至防城港、黔桂鐵路增建二線等一批干線鐵路擴能改造。這些項目建成後，將大大提昇西部陸海新通道的運輸能力。