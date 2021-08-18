陸前七月 實際使用外資6721億元

大陸商務部16日消息，2021年1-7月，全國實際使用外資6721.9億元人民幣，同比增長25.5%（折合1007.4億美元，同比增長30.9%；不含銀行、證券、保險領域，下同），較2019年同期增長26.1%。

中新社報導，從行業看，服務業實際使用外資5355.7億元人民幣，同比增長29.2%，佔全國實際使用外資的79.7%。

其中，批發和零售業、科學研究和技術服務業、信息傳輸軟件和信息技術服務業分別增長69.3%、49.2%、29.1%。高技術產業實際使用外資增長34.1%，其中，高技術製造業、高技術服務業，分別增長27.8%、36%。

從來源地看，「一帶一路」沿線國家、東盟（東協）實際投資同比分別增長46.3%、46.3%。香港地區以及新加坡、盧森堡實際投資同比分別增長31.9%、48.9%、64.2%（含通過自由港投資數據）。