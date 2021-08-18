鄉村振興 福建推閩台農業融合

在福建漳浦台灣農民創業園，3000多個雜交選育的蝴蝶蘭新品種爭奇鬥艶。扎根漳浦台創園經營十餘年的台資企業漳州鉅寶生物科技有限公司，成為目前大陸最大的蝴蝶蘭種苗研發企業。

中新社報導，鉅寶公司董事長黃瑞寶表示，近年來蝴蝶蘭的市場在大陸逐年火熱，該公司有近千個品種在市場流通，通過電商平台走進千家萬戶。蝴蝶蘭產業已成為漳浦台創園的特色產業，年產種苗達到5000萬株。

在莆田仙游縣台灣農民創業園，同樣扎根十餘年的「80後」台灣青年、好柿多生態農業開發有限公司總經理陳勇舜說，福建省加快推動閩台農業產業升級，通過培育漳浦蝴蝶蘭等特色產業，加快台資農業企業拓展「農業+文化、旅遊、教育、康養、互聯網」等新業態。

閩台農業合作交流是福建農業的一大特色，也是兩岸農業合作交流的一個亮點。福建省亦不斷加大扶持力度，加強產業園基礎設施建設，落實對閩台農業產業合作項目用地等方面的優惠政策。據瞭解，目前省級以上累計投入近3億元人民幣。

據福建省農業農村廳總畜牧獸醫師吳順意表示，福建省在全國第一個出台兩岸農業合作地方性法規—「福建省促進閩台農業合作條例」，率先開展海峽兩岸農業合作試驗區建設、創建台灣農民創業園、設立閩台農業融合發展產業園等。

目前，福建省累計批辦台資農業項目2854個，合同利用台資43.2億美元，農業利用台資數量規模保持全國第一；6個台創園成為兩岸農業合作交流的示範項目。

與此同時，福建省注重科技引領，建設276個閩台農業融合發展推廣基地，目前累計引進農業良種2500個，新技術、新農藥、新肥料等1000多項。

吳順意說，下一步，福建將在已有惠台政策的基礎上再出台一些新政策，如進一步推動放寬輔助設施用地規模，適當降低申報農業產業化龍頭企業門檻。福建將落實台胞台企與本省居民、經營主體同等享受補助政策，完善金融保險制度，支持台胞台企參與鄉村振興。

福建還將進一步拓展合作平台，積極推動有條件縣（市）新設國家級台灣農民創業園；爭取農業農村部支持，推動台灣農民創業園申報創建國家現代農業產業園。