快訊

美與神學士對話！五角大廈：每天在喀布爾機場接觸數次

鄉村振興 福建推閩台農業融合

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
北緯26度30分以南的福建省海域結束為期三個半月的伏季休漁期，泉州灣漁船駛向作業區域。（新華社）
北緯26度30分以南的福建省海域結束為期三個半月的伏季休漁期，泉州灣漁船駛向作業區域。（新華社）

福建漳浦台灣農民創業園，3000多個雜交選育的蝴蝶蘭新品種爭奇鬥艶。扎根漳浦台創園經營十餘年的台資企業漳州鉅寶生物科技有限公司，成為目前大陸最大的蝴蝶蘭種苗研發企業。

中新社報導，鉅寶公司董事長黃瑞寶表示，近年來蝴蝶蘭的市場在大陸逐年火熱，該公司有近千個品種在市場流通，通過電商平台走進千家萬戶。蝴蝶蘭產業已成為漳浦台創園的特色產業，年產種苗達到5000萬株。

在莆田仙游縣台灣農民創業園，同樣扎根十餘年的「80後」台灣青年、好柿多生態農業開發有限公司總經理陳勇舜說，福建省加快推動閩台農業產業升級，通過培育漳浦蝴蝶蘭等特色產業，加快台資農業企業拓展「農業+文化、旅遊、教育、康養、互聯網」等新業態。

閩台農業合作交流是福建農業的一大特色，也是兩岸農業合作交流的一個亮點。福建省亦不斷加大扶持力度，加強產業園基礎設施建設，落實對閩台農業產業合作項目用地等方面的優惠政策。據瞭解，目前省級以上累計投入近3億元人民幣。

據福建省農業農村廳總畜牧獸醫師吳順意表示，福建省在全國第一個出台兩岸農業合作地方性法規—「福建省促進閩台農業合作條例」，率先開展海峽兩岸農業合作試驗區建設、創建台灣農民創業園、設立閩台農業融合發展產業園等。

目前，福建省累計批辦台資農業項目2854個，合同利用台資43.2億美元，農業利用台資數量規模保持全國第一；6個台創園成為兩岸農業合作交流的示範項目。

與此同時，福建省注重科技引領，建設276個閩台農業融合發展推廣基地，目前累計引進農業良種2500個，新技術、新農藥、新肥料等1000多項。

吳順意說，下一步，福建將在已有惠台政策的基礎上再出台一些新政策，如進一步推動放寬輔助設施用地規模，適當降低申報農業產業化龍頭企業門檻。福建將落實台胞台企與本省居民、經營主體同等享受補助政策，完善金融保險制度，支持台胞台企參與鄉村振興。

福建還將進一步拓展合作平台，積極推動有條件縣（市）新設國家級台灣農民創業園；爭取農業農村部支持，推動台灣農民創業園申報創建國家現代農業產業園。

福建 農民 創業

延伸閱讀

新北三大面向加碼振興 議員樂見快速刺激經濟

振興五倍券發放時間未定 坊間商家等不及掛三倍券促銷

鳳山廚房美食聯盟店家振興券加碼優惠 效益六倍券PLUS

影／蔡政府推振興五倍券 民眾黨：無視民意

相關新聞

網路監管加嚴 陸港股又倒地

網路平台監管意見再度衝擊陸港股市，大陸市場監管總局昨（17）日公布「禁止網路不正當競爭行為規定」意見稿稱，禁止經營者流量...

鄉村振興 福建推閩台農業融合

在福建漳浦台灣農民創業園，3000多個雜交選育的蝴蝶蘭新品種爭奇鬥艶。扎根漳浦台創園經營十餘年的台資企業漳州鉅寶生物科技...

德陽造 深耕冶金鋼鐵餘熱餘氣利用

近日，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）自主設計、製造的川鍋總包西林鋼鐵集團有限公司餘熱餘氣綜合利用自備...

京津冀氫能產業 5年拚規模逾千億

京津冀區域是大陸最早開展氫能與燃料電池產業研發和示範應用的地區之一。以北京2022年冬奧會和冬殘奧會重大示範工程為依託，...

亞太商業房地產投資 去年Q4創新高

管理資產總值8590億歐元的著名資產管理公司DWS集團16日發布報告稱，亞太區商業房地產投資交易量2020年第四季度創歷...

港青創業 廣州、深圳、珠海最夯

香港青年創業家總商會於8月10日至15日期間進行「粵港澳大灣區青年創新創業方向」問卷調查，成功訪問163間在香港成立少於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。