港青創業 廣州、深圳、珠海最夯

香港青年創業家總商會於8月10日至15日期間進行「粵港澳大灣區青年創新創業方向」問卷調查，成功訪問163間在香港成立少於8年、以香港為公司總部的初創企業。調查顯示，廣州、深圳及珠海成為香港以外最受歡迎的港青創業的大灣區城市。

中新社報導，根據調查，影響港青選擇的首要原因為當地產業配合業務發展，佔比30%，當地政府政策有利業務發展及期望於大灣區創業降低運營成本分別佔比27%，21%看中當地較多資金或投資者，中央政府支援則佔18%。

對於新冠疫情的影響，69%創業者表示有影響，但對疫後業務恢復有信心。46%受訪者希望政府能够有更多的創業資金資助，33%希望提供大灣區創業政策及資訊。

香港青年創業家總商會主席謝海發表示，香港青年創業家近年對大灣區創業熱潮持續升溫，廣州、深圳及珠海成為香港以外最受歡迎的港青創業城市，與匹配的產業、定位及有關政策支持不無關係。受訪者普遍希望能够得到更多大灣區城市有關政策及資訊，希望政府能够在這方面推出更有針對性的措施鼓勵他們在大灣區創業。