德陽造 深耕冶金鋼鐵餘熱餘氣利用

近日，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）自主設計、製造的川鍋總包西林鋼鐵集團有限公司餘熱餘氣綜合利用自備發電2期1×80MW項目，以及都市環保總包中新鋼鐵集團有限公司特鋼板材減量置換技改配套綜合利用2×65MW發電項目、中冶賽迪總包南陽漢冶特鋼有限公司1×50MW煤氣發電專案汽輪機先後成功投運，機組各項指標優異。

據悉，這批機組是東方汽輪機新型超高溫、超高壓、一次中間再熱、單缸單排汽凝汽式汽輪機，適用於鋼鐵行業煤氣利用發電、焦爐餘熱發電、乾熄焦餘熱發電、燒結餘熱發電等情形。

在進汽參數方面，該機型可以向上兼顧亞臨界參數，向下兼顧單超參數，同時能夠實現高背壓供暖、抽汽供熱、再熱管道供熱等多元化配置。

通過採用最新一代通流設計技術，該機型經濟性得到了充分提升。在機組設計過程中，企業充分考慮了機組運行靈活性的需求，通過有效的脹差控制技術、機組結構設計多物理場耦合技術等，實現了機組快速啟停。

在冶金鋼鐵餘熱餘氣利用領域，總部位於四川省德陽市的東方汽輪機首先提出了小型再熱概念，並在8年內實現一次再熱從超高壓到超高壓超高溫、到亞臨界、再到全球最高難度的超超臨界的四級跨越。

目前，東方汽輪機也是該領域投運業績最多、投運機型最多、技術積累最豐厚的企業。