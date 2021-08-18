亞太商業房地產投資 去年Q4創新高

管理資產總值8590億歐元的著名資產管理公司DWS集團16日發布報告稱，亞太區商業房地產投資交易量2020年第四季度創歷史新高，中國、日本和韓國是排名前三位的投資市場。

中新社報導，這項報告稱，儘管亞太區商業房地產投資活動在2020年大部分時間出現下降，但交易量在2020年第四季度回升至540億美元，創歷史新高。當季，中國和日本仍然是亞太區首選的商業房地產投資市場，韓國因獲得大量資本流入而排名第三。

澳大利亞、中國香港和新加坡等其他市場的投資量雖在2021年首季出現反彈，但由於在2020年大部分時間其交易活動都較為疲軟，因此過去12個月的交易總量仍然偏低。

報告說，寫字樓市場為去年第四季度亞太區商業房地產總體交易活動的主要貢獻者，零售地產投資額雖遜色於過往幾年但已出現穩定增長的跡象。

就城市而言，東京仍然是首選的投資地點，其次是首爾、雪梨、香港、上海、北京、墨爾本、新加坡、大阪和廣州。

展望今年，報告指出，2021年上半年，在審慎的營商氣氛和新冠疫情的背景下，辦公室使用率下降導致亞太區大部分寫字樓物業處在租賃需求低迷、空置率上升及租金下降的情況中。北亞地區的辦公室使用率則相對較高，尤其是在中國大陸和韓國。核心地區城市的寫字樓市場基本面仍然受到多重支持。