京津冀氫能產業 5年拚規模逾千億

京津冀區域是大陸最早開展氫能與燃料電池產業研發和示範應用的地區之一。以北京2022年冬奧會和冬殘奧會重大示範工程為依託，2025年前，京津冀區域將累計實現氫能產業鏈產業規模1000億元以上（人民幣，下同），減少碳排放200萬噸。

中新社報導，這是16日公布的「北京市氫能產業發展實施方案（2021-2025年）」（以下簡稱「實施方案」）提出的階段目標。

「實施方案」指出，以北京為核心的京津冀氫能全產業鏈基本貫通，在科技創新、產業基礎、支撐要素和市場應用方面具有全國領先優勢。要以科技創新驅動為核心，努力把北京建設成為具有國際影響力的氫能產業城市與科技創新中心，驅動京津冀氫能產業協同發展，合力構建氫能與燃料電池全產業鏈，形成氫能低碳化、規模化生產與應用，打造「區域協同、輻射發展、國內領先、世界一流」的產業創新高地，促進產業持續發展。

「實施方案」提出，北京將以冬奧會和冬殘奧會重大示範工程為依託，2023年前，培育5至8家具有國際影響力的氫能產業鏈龍頭企業，京津冀區域累計實現氫能產業鏈產業規模突破500億元，減少碳排放100萬噸。2025年前，培育10至15家具有國際影響力的產業鏈龍頭企業，形成氫能產業關鍵部件與裝備製造產業集群，建成3至4家國際一流的產業研發創新平台，京津冀區域累計實現氫能產業鏈產業規模1000億元以上，減少碳排放200萬噸。

根據「實施方案」提出，依託北京冬奧會及冬殘奧會，將建設氫燃料電池汽車示範工程。延慶賽區賽時應用氫燃料電池車承擔觀眾或工作人員的運送服務，客運服務應用規模212輛，賽後車輛用於區內、與市區連接的公交服務用車。

「實施方案」強調，要統籌規劃京津冀區域氫能產業布局，集聚制、儲、運、加、用全產業鏈，形成優勢互補、錯位發展、互利共贏的產業發展格局。比如，京北地區全面布局氫能產業科技創新應用示範區，京南地區打造氫能高端裝備製造與應用示範區。

方案還提出，要建設京津冀智慧氫能大數據平台，建設碳交易中心氫能產業板塊交易機制，建設有國際影響力的氫能國際交流平台，依託一帶一路等國家重大戰略布局，推進國際合作，促進國際先進技術對接與轉化，鼓勵氫能相關企業與產品「走出去」和「引進來」。