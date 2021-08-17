吳亦凡被批捕 陸四大行業協會：流量影響不了法律

華裔加拿大籍男演員吳亦凡涉嫌強姦罪被北京市朝陽區檢察院批准逮捕，大陸四大行業協會發表評論指出，明星擁有再大的流量，也不能影響法律的裁決。

據新華社，中國演出行業協會指出，德不配位的明星如同空中泡沫，飛得再高，膨脹再大，也終會破滅，任性妄為終會脫軌而出。

中國電視藝術家協會評論認為，演員罔顧德與藝，一味追求數據流量、明星光環，必會脫離生活，與人民背道而馳，與時代潮流相悖，輕者私德有虧遭觀眾遺棄，更有甚者誤入歧途，落入違法犯罪的深淵。

中國音樂家協會稱，任何倚資本加持而有恃無恐、仗流量護身而肆意妄為的違法行徑，在社會主義法治中國都是行不通的。

中國電影家協會則指出，沒有誰可以憑藉頭上所謂的「光環」逃脫法律的審判，再高的人氣、再大的流量也絲毫不能影響法律的公正裁決。吳亦凡事件敲響了一記警鐘，粉絲和流量體現著影響力和話語權，也意味著更高標準的社會責任。